"Nevada", la yegua bretona que fascina en el concurso de Llanera: "Tiene una capa que se encuentra muy pocas veces"

"Nevada" está robando todas las miradas. La yegua bretona, que participa en el I Concurso-Exposición de Ganado Equino de Llanera, ha llamado la atención del público que acude al recinto ferial de Ables por su impresionante porte, rondando la tonelada de peso, y por tener una capa de color que se encuentra muy pocas veces. Una rareza que, junto a su tamaño, la convierten en uno de los animales más destacados de la cita. De hecho, este sábado van a pesarla en público durante la celebración de la subasta de dos yeguas preñadas con cría y una puja solidaria de tres cabras en favor de la Asociación Llanera sin Barreras, que tendrá lugar a las 20.00 horas.

"En los bares iguales pasa de los mil kilos de peso, pero en la realidad vamos a poner que son más bien 950 kilos", dice entre risas su ganadero, el leonés Abraham Morán Delgado. "Nevada" tiene cinco años y, según indica su propietario, aún le queda un año para seguir creciendo. Además, a Llanera acude preñada, a tan solo un mes de parir, lo que realza aún más sus curvas: "Tengo todos los animales más o menos grandes por la línea genética que trabajo".

Además de su tamaño, "Nevada" despunta por el color de su pelaje, conocido como overo. "Es una capa muy rara de ver, sobre todo en caballos de tiro porque en los de silla se ve más, lo llaman capa tordo; pero hay algo de discrepancia con la capa si es overo o ruano. Se dice que si tiene la crin marrón es ruano y si la tiene negra, overo. Para mí, 'Nevada' es ruano", afirma su ganadero, quin es militar en la Unidad Militar de Emergencias (UME) con dos condecoraciones por su participación en sendos rescates.

"Para mí esto es mi pasión y casi me roba más tiempo que el trabajo. Soy de la comarca de Babia, donde esta raza está muy arraigada y en mi casa siempre ha habido vacas y yeguas", comenta Morán, quien cuenta con 27 hembras y dos machos sementales en su ganadería. En Llanera participa con nueve yeguas y un caballo.

Muestra de manejo

Además, en el marco del pesaje de "Nevada", Morán va a realizar una muestra de manejo de sus animales que va a sorprender al público presente. Se trata de una técnica en la que los animales van unidos por crines y colas. "Nevada" pisará la pista central del ferial de Ables para ser una de sus mayores protagonistas este fin de semana y pese a su imponente envergadura, su ganadero asegura que nadie debe temer su paso.

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"Es muy dócil desde pequeña, la he tocado desde que nació, siempre hago eso con mis animales, desde que nacen", concluye el ganadero, quien está emocionado con los piropos que le lanzan a "Nevada", una de las yeguas que mueven la pasión de los asistentes.