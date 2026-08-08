"Pantoja", "Pantojina", "Manoleta" y "Manolita", las yeguas y sus crías que protagonizan la subasta del Concurso Equino de Llanera
La cita también tendrá una puja solidaria en favor de la Asociación Llanera sin Barreras con la cabra "Flash" y sus crías, "Oreo" y "Fresa"
"Pantoja" y "Manoleta" son las dos yeguas que serán subastadas este sábado en el I Concurso-Exposición de Ganado Equino que organiza el Ayuntamiento de Llanera junto a sus crías, "Pantojina" y "Manolita", respectivamente. También saldrá a la pista del ferial de Ables la cabra "Flash" y sus dos cabritos, "Oreo" y "Fresa", cuya puja tiene además fines solidarios en favor de la Asociación Llanera sin Barreras.
Los animales se encuentran en unos corrales, bajo una carpa, en la zona donde están estabulados los caballos de tiro, a la izquierda desde la entrada principal. Allí se encuentran para ser vistos por el público y suscitar así el interés de los pujadores por las tres familias de ejemplares que salen a subasta, que se celebrará a las 20.00 horas.
Las dos yeguas tienen cría y, también, están en plena gestación. Ambos lotes saldrán a subasta a partir de 1.500 euros. También "Flash" y su descendencia caprina partirán de 120 euros en la puja, que se espera multitudinaria.
Además, durante la puja pública se realizará el pesaje de uno de los animales más destacados de la cita ganadera, "Nevada", una yegua bretona que ronda la tonelada de peso. Además, su propietario, el ganadero Abraham Morán Delgado realizará una muestra de manejo con las nueve yeguas y un macho semental que participan en la cita de Llanera.
La actividad continuará en el ferial de Ables. A las 22.00 horas, será el espectáculo «Duende Ecuestre», a cargo del Centro Ecuestre El Rebollillo y protagonizado por Sandra Borjas, campeona del certamen internacional Sicab 2021. También, este domingo, a las 12.15 horas, tendrá lugar el evento «Fusión Ecuestre», una propuesta de la compañía Hípica La Zebra (León), que incluye exhibiciones de volteo y doma con distintos ejemplares.
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