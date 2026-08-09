Cocina ecológica de premio en Llanera: Íñigo González y Alejandro Fernández ganan el concurso de la Feria Fapea

Jornada de emociones, homenajes y sabor a lo mejor que da la tierra. Llanera vivió este sábado un día intenso con las actividades de la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (Fapea), que abrió a las once de la mañana en el ferial municipal, en Ables. Desde esa hora no se paró de ofrecer al público asistente degustaciones, demostraciones en vivo de cocina o charlas sobre alimentación, entre otras propuestas que se sumaron a la oportunidad de disfrutar de la oferta de los 63 puestos de agroalimentación instalados bajo la gran carpa de esta cita que es todo un referente para el sector.

Entre los alicientes de la cita, el concurso de tapas ecológicas, en el que participaron los cocineros Julio Antonio Menéndez, del Restaurantes La Raíz 15, de Siero, Íñigo González, de «Con-fusión catering ecológico», de Cabranes, y Alejandro Fernández, de La Campana, en Pruvia. Este último obtuvo el premio del jurado popular por sus elaboraciones e Íñigo González el del jurado profesional.

Este sábado, desde el mediodía, la carpa de la feria acogió numerosas actividades, como la charla: «Mostaza ¿salsa o medicina?», a cargo de los responsables de la firma de mostazas ecológicas «Dame un muerdo». A las 13.00 horas se celebró una cata de vinos gallegos y desde el mediodía hasta las dos de la tarde hubo actividades infantiles sobre «Cocina saludable y ecológica».

La inauguración de la gran feria ecológica de Llanera, en imágenes / Sara Arias

Degustaciones de menús ecológicos o churrasco IGP Ternera Asturiana atrajeron a numeroso público a una feria que se desarrolla de manera paralela al Concurso-Exposición de Ganado Equino de Llanera. Algunos ejemplares destacaron en el recinto desde el primer momento. Fue el caso de «Nevada», que se robó todas las miradas desde su llegada al ferial municipal por su impresionante porte, rondando la tonelada de peso, y por tener una capa de color que se encuentra muy pocas veces. Ella es uno de los animales que protagonizó la subasta del certamen, donde hubo dos yeguas preñadas con cría y una puja solidaria de tres cabras en favor de la Asociación Llanera sin Barreras.

«Nevada» tiene cinco años y, según indica su propietario, el leonés Abraham Morán, aún le queda un año para seguir creciendo. Además, a Llanera acude preñada, a tan solo un mes de parir, lo que realza aún más sus curvas. «Tengo todos los animales más o menos grandes por la línea genética que trabajo», añade Morán.

Además de su tamaño, «Nevada» despunta por el color de su pelaje. «Es una capa muy rara de ver, sobre todo en caballos de tiro porque en los de silla se ve más, lo llaman capa tordo; pero hay algo de discrepancia con la capa, si es overo o ruano. Se dice que si tiene la crin marrón es ruano y si la tiene negra, overo. Para mí, ‘Nevada’ es ruano», afirma el ganadero, también miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con dos condecoraciones por su participación en rescates.

«Es muy dócil desde pequeña, la he tocado desde que nació, siempre hago eso con mis animales, desde que nacen», concluye emocionado con los piropos que le lanzan a «Nevada» en Llanera.

Reconocimientos

En el ferial fue día de reconocimientos y tanto desde el Ayuntamiento como el director técnico del certamen, Eliseo López, destacaron el apoyo de los ganaderos y la buena respuesta ante este primer certamen de equino en agosto, con reses procedentes de dentro y fuera de Asturias, sobre todo de las comunidades del norte de España.

En el recinto se homenajeó al ganadero Gerardo Fernández por su apoyo siempre a las citas que se impulsan en el concejo. Y también se reconoció a Gorka Llaguno, de «Strong Horses», entidad a la que agradeció su implicación para hacer posible este certamen.

Muy emotivo fue el momento de rendir homenaje a Nori Rodríguez, referente del sector agroganadero del municipio desde su trabajo en la Cámara Agraria.

Programa dominical

La actividad en el recinto municipal prosigue este domingo, tanto con el certamen ganadero como con la feria ecológica. La carpa de productores agroalimentarios abre a las 11 de la mañana y de 12.00 a 14.00 horas hay actividades infantiles sobre «Cocina saludable y ecológica». A mediodía, también una charla sobre vinos valencianos, ofrecida por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana (CAECV) y a las 14.00 horas una degustación de paella ecológica.

A las tres de la tarde está prevista la entrega de premios al stand mejor decorado de la feria y el sorteo de «ecolotes». El acto de clausura está programado para las 15.30 horas.

En lo que respecta al certamen de equino, los premios se entregan por la mañana. A las 12.15 horas se ofrecerá un espectáculo ecuestre y después una exhibición de perros pastores. A las 15.00 horas se prevé la salida de reses del recinto, que pone fin al concurso de ganado.