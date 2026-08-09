El I Concurso de Ganado Equino de Llanera "nace con vocación de permanencia en el futuro", destaca la alcaldesa Eva María Pérez

El I Concurso-Exposición de Ganado Equino de Llanera llega para quedarse. La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, afirmó este domingo en la entrega de premios y clausura de la cita que continuarán con su celebración porque "nace con vocación de permanencia para completar y enriquecer nuestro calendario en el futuro". La ceremonia final congregó a mucho público alrededor de la pista entre ganaderos y curiosos que disfrutaron de los mejores ejemplares de Asturias, Cantabria y Castilla y León.

"Mi enhorabuena y profundo agradecimiento a todos los criadores participantes en esta primera edición, habéis convertido un año de dificultades en un año de superación inolvidable, este éxito nos demuestra que el camino es el correcto, el apoyo de este Ayuntamiento al sector es estructural, no coyuntural, apoyamos al campo en las buenas y sobre todo en las malas", señaló la regidora en el discurso de clausura.

Pérez se refirió a la supresión del certamen de ganado vacuno que se solía celebrar en estas fechas debido a la prohibición regional de mover este tipo de animales por razones sanitarias debido a la dermatosis nodular contagiosa. Una situación que llevó al Consistorio a apostar por la celebración de una cita dedicada al mundo del caballo. En ese sentido, la Alcaldesa afirmó que tenían "dos opciones, cruzarnos de brazos y lamentarnos, o arremangarse y buscar alternativas para que el motor del medio rural no se detenga; y en Llanera elegimos trabajar".

También agradeció a los ganaderos equinos de Llanera "haber sacado adelante un concurso muy especial", del que destacó el alto nivel de los animales. Asimismo tuvo unas palabras para los ganaderos de vacuno del concejo, y terminó con el aplauso del público: "Gracias por vuestra comprensión y apoyo, para nosotros ha sido fundamental".

A la clausura también acudieron miembros del equipo de gobierno como el edil de Medio Rural, David del Pozo, quien también intervino y se refirió al grupo de "Pequemanejadores" de Llanera, una iniciativa local para acercar a la infancia al manejo ganadero que "ha encontrado su sitio en muchos otros certámenes". "Cuando un niño aprende a cuidar un animal, aprende lo que es la responsabilidad, el respeto y la paciencia y, ahí, empieza el futuro del campo y de una sociedad mejor",dijo.

También asistieron representantes de otras formaciones políticas como el concejal del PP en Llanera y diputado Silverio Argüelles, o la presidenta de Vox Asturias, Carolina López, además de alcaldes y ediles de otros concejos. Todos ellos participaron en la entrega de premios, que sirvió para ver a los espectaculares animales que fueron calificados desde el pasado viernes.

Raza burguete

En la sección de raza burguete, el primer premio en caballos de más de tres años fue para "Jack", de Tineo, de Gerardo Fernández Suárez; el segundo para "Julianchín", de Siero, de Rocío Sánchez Lamas; y el tercero para "Dollar", de Oviedo, de la Ganadería Nápoles.

En yeguas de más de seis años, el oro fue para "Merkel", de Santander (Cantabria), de Pablo García Camarero; la plata para "Telefónica", de Oviedo, de la Ganadería Nápoles; y el bronce para "Mimosa", de Tineo, de Francisco Lorences Riesgo.

En el apartado de Lote Burguete, que incluye un semental y cuatro yeguas, el premio fue para el rebaño de Francisco Lorences Riesgo, de Tineo. Además, en la categoría de yegua con cría, el primer premio fue para "Mimosa", también de Lorences.

Hispano-bretón

En cuanto a la raza hispano-bretón, el primer puesto en la sección de caballos de más de tres años fue para "Fiero", de Tineo, de Francisco Lorences Riesgo; el segundo para "Loulou de Kerherve", de Santander (Cantabria), de Pablo García Camarero; y el tercero para "Kaiser AR", de Reinosa (Cantabria), de Álvaro Rodríguez Rodríguez.

En yeguas de más de seis años, la victoria fue para "Atrevida", de Cabrillanes (León), de Abraham Morán Delgado; el segundo premio fue para "Kris Valdeón", de Tineo, de Francisco Lorences Riesgo; y el tercero para "J'Happy de Kergunz", de Reinosa (Cantabria), de Álvaro Rodríguez Rodríguez. En cuanto al Lote Hispano-Bretón, el premio fue para el lote presentado por Abraham Morán Delgado, de la categoría de yeguas con cría con "Atrevida".

Caballos de silla

Los ejemplares de silla también salieron a la pista para recibir sus premios. Así, en yeguas de más de tres años, el primer galardón fue para "Triana Sinia", de Mieres, de Jaime Avelino Vieira Correia; el segundo para "Ushuaia de Martet", de San Martín del Rey Aurelio, de Raquel Argüelles Fernández; y el tercero para "Bruma de Aladro", de Mieres, de Abraham Vieira Nieto.

Finalmente, en caballos de más de tres años, el primer puesto fue para "Osado G", de Cangas del Narcea, de Manuel Iglesias Menéndez; el segundo para "Ara Mítico", de Mieres, de Abraham Vieira Nieto; y el tercero para "Apolo de la Ilusión", de Carreño, de Faustino Plácido Álvarez Fernández.

En cuanto a los animales cruzados, en yeguas de más de tres años, el primer puesto fue para "Sinfonía II", de Cangas del Narcea, de Manuel Iglesias Menéndez; el segundo para "Ginebra", de Piloña, de Carlos Pando Medina; y el tercero para "Karima RS", de Mieres, de Ricardo Suárez Martínez.

En caballos de más de tres años, la victoria fue para "Fajar JG Yanes", de Tapia de Casariego, de Jacobo García Yanes; el segundo premio fue para "Flamenco", de Cangas del Narcea, de José Manuel Agudín Fernández; y el tercero para "Bronce", de Carreño, de Faustino Plácido Álvarez Fernández.