La feria ecológica de Llanera cierra su edición número 24 con mucho público y muy buenas ventas: "Ha sido un éxito"

Lleno de público y con muchas ventas. Así se clausuró este domingo la 24º. Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (FAPEA) organizada por el Ayuntamiento de Llanera en el recinto ferial municipal, en Ables. Han sido tres días de gran afluencia que se tradujo en compras. De hecho, algunos puestos ya no tenían género este domingo pues habían dado salida a toda la mercancía.

Eso le pasó a Olivares de Caelum, de Córdoba, donde ya no tenían ni un litro de aceite de oliva. "Lo vendí todo, 900 litros, y eso que cada año desde que venimos vamos subiendo más porque hay demanda, en FAPEA tenemos muy buenos clientes", señaló la propietaria, Lidia Carmona junto a su hijo de 13 años, Rafa González, quien tuvo mucha culpa de las buenas ventas por su carácter comunicativo y emprendedor.

También sin parar estuvieron los queseros Jordi Casanova y Sergio Díaz "con unas ventas buenísimas". Los clientes disfrutaron conociendo nuevos productos ecológicos: "Acabamos de llegar y ya compramos, es una feria única con buen aparcamiento y bien organizada, un 10 por el Ayuntamiento", dijo Maribel Berdasco, quien disfrutó de FAPEA junto a la familia.

Los puestos de verduras y hortalizas fueron de los más cotizados, como el del productor local Santiago Pérez, el único con lechugas en esta edición. "La gente está muy interesada en la alimentación ecológica, yo tengo 93 años y mira cómo estoy, pero aunque aumenta el consumo, cuesta que los jóvenes se pongan a producir, es algo curioso", asegura el horticultor de Pruvia, uno de los referentes del sector en Asturias.

También tuvo buenas ventas Gerardo Fernández, productor ecológico y frutales y huerta de Las Murias, en Grado, quien llevó diversos productos a la cita de Llanera que captaron la atención del público como las avellanas, patatas y ciruelas. "Los jóvenes no se van a sumar a la producción ecológica ni convencional si no hay unas condiciones adecuadas que sean de rentabilidad, es cierto que aumenta el consumo pero cada vez hay menos producción de huerta", lamenta.

Santiago Pérez muestra una cesta de tomate en la Feria Ecológica de Llanera. / Sara Arias

Los productores animan a los jóvenes a dar el relevo en el cultivo ecológico "porque demanda hay y cada vez más", apunta Pérez. Donde sí les ven cada vez más es como compradores, "ahí sí se nota que los que vienen ahora quieren comer ecológico y están más concienciados", expresó el productor de Pruvia.

Paella valenciana

La 24.º edición de FAPEA "ha sido un éxito", afirmó el concejal de Medio Rural en la clausura de la feria. "Los expositores están encantados de estar aquí y el público comprando, afortunadamente nuestras expectativas se cumplieron", comentó. El cierre de la feria ecológica se hizo por todo lo alto con una multitudinaria degustación gratuita de paella valenciana, acompañada de vinos de la tierra y turrones de postre con una cola que daba la vuelta a la carpa central.

"Está buenísima", dijo Elena Suárez, de Oviedo, tras ser una de las primeras personas en probar el plato. También Javier Menéndez disfrutó de la receta tradicional valenciana junto a su mujer, Pilar Fernández, vecinos de El Berrón (Siero): "No se puede pedir más, está buenísima y, encima, con turrones para adelantar la Navidad, en Asturias somos así", indicó el hombre entre risas.

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La feria ecológica de Llanera cerró con un gran sabor de boca una edición con muchos asistentes y buenas ventas para los 63 productores y empresas del sector que participaron en una cita en la que no faltaron las exhibiciones de cocina y degustaciones que tanto gustan al público.