Leticia Sabater, a lo "Superestrella" en Ferroñes, que celebra hoy la "Comilona" y contará con la actuación de Vicente Díaz

Leticia Sabater pasó un buen rato en las fiestas de Ferroñes, en Llanera. Tenía muchas ganas de volver a Asturias, según ella misma confesó al público, y subió al escenario de la localidad el viernes, donde interpretó distintos temas de éxito, como el famoso "Superestrella", de Aitana, que sonó versionada en la verbena nocturna.

Sabater se hizo fotos con los integrantes de la comisión de festejos y se involucró con un público con muchas ganas de pasarlo bien. La localidad se encuentra celebrando sus fiestas y ayer sábado se desarrolló la "Ferroñes Race", carrera que tuvo su primera edición con distintas categorías a partir de las 18.30 horas. A las 20.00 horas se repartió el bollo, hubo verbena nocturna, con Dúo Vibe, y concurso de baile.

La última jornada festiva, hoy domingo, cuenta con misa solemne a las 12.00 horas, cantada por la Coralina de Santa Cruz y amenizada por gaita y tambor. A las 13.00 horas habrá sesión vermú y después la V Comilona, desde las 15.00 horas.

Noticias relacionadas

Los juegos infantiles, desde las 17.00 horas, la "holy party" y la actuación de Vicente Díaz a las 18.00 horas ponen el broche a los festejos de este año en Ferroñes.