La mostaza ecológica que triunfa en la feria de Llanera: "Siempre se usó para males de estómago, tiene magnesio y vitaminas del grupo B, era el antiguo ibuprofeno"
La productora de salsas saludables Sonia Hernández ha dedicado cuatro años a conseguir la receta de forma artesanal
Los cultivos ecológicos crecen y amplían su oferta con nuevos productos que se pueden ver y probar en la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (Fapea), en Llanera. Uno de esos ejemplos es la empresa "Dame un muerdo" especializada en mostaza y ketchup que elaboran en Extremadura. Una novedad en esta vigesimocuarta edición que ha sorprendido al público asistente que acudió al recinto municipal, en Ables, por las propiedades saludables que aportan estas salsas.
"La mostaza sirve para controlar el crecimiento bacteriano, siempre se utilizó para paliar males de estómago, además tiene magnesio y vitaminas del grupo B, era el antiguo ibuprofeno. Si te dolía un codo, se hacía una cataplasma con mostaza", explica la productora, Sonia Hernández Rafael, quien conoció el proceso artesanal de elaboración de mostaza en Estados Unidos, donde vivió durante largo tiempo.
Hernández explica que hay dos formas tradicionales de preparar mostaza, mediante su fermentación o bien saborizada con otros productos como la bergamota, el melocotón o la lavanda. "Nosotros hacemos todo, la fermentamos y saborizamos, es verdad que es una mostaza que no va a gustar al todo el mundo, pero es mostaza cien por cien", asegura.
Le llevó cuatro años de pruebas, ensayo y error para conseguir la receta final que ahora comercializa, ya que se trata de un producto "muy difícil de hacer, sobre todo por la conservación", detalla Hernández, quien apunta que también fue "complejo" conseguir el sello ecológico.
La productora también trabaja el ketchup, una salsa que "se ha demonizado". Explica que se trata de una elaboración procedente de China, que trajeron los primeros exploradores que fueron a Asia. "Está hecha con setas, pero nunca llegaron a tener la receta". Por ello, se replicó con otros productos con el tomate como base principal. "Luego lleva vinagre, especias, sal y un poco de azúcar para corregir la acidez, todo ecológico".
Hernández dedica mucho tiempo y cariño para explicar el origen y propiedades de la mostaza y ketchup con cada cliente, que se quedan sorprendidos con las variadas mezclas de sabores que ofrecen en su stand en su primera experiencia en la Feria Ecológica de Llanera que está resultando "muy positiva", concluye Hernández.
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