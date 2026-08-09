La sidra, de regreso en la feria ecológica de Llanera con el Llagar Valleoscuru: "Tiene un sabor suave, más carbónico que otros años, con un 'picorín' muy bueno"
"Cada persona que para, la lleva", dice Esteban San Juan, productor de Llanes
La sidra está de regreso en la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (FAPEA) después de varias ediciones sin tener este emblemático producto presente entre los productores que acuden a esta cita del campo asturiano. El Llagar Valleoscuru de Llanes, con una producción media de 6.000 botellas al año, forma parte de los 63 stands que participan en la presente 24º edición, en el recinto ferial de Ables, en Llanera.
"Vinimos a FAPEA para probar la experiencia de estar con más productores ecológicos y a ver si se vende por aquí también", explica Esteban San Juan, del Llagar Valleoscuru, ubicado en la localidad de Tresgrandas, a 20 kilómetros de la capital llanisca.
Las plantaciones en ecológico les da en el Llagar Valleoscuru una cosecha de manzana de 5.000 kilos anuales con los que producen una media de 6.000 botellas por temporada. Y este año, la sidra se caracteriza por un sabor "suave, con más carbónico que otros años, por lo que tiene ahí un 'picorín' muy bueno". "Cada año depende porque como no trasegamos nada, según sale, así queda", añade San Juan.
En Valleoscuru producen la sidra "de manera artesana" con toda la manzana certificada en ecológico y con Denominación de Origen Protegida (DOP). Y las ventas de la primera jornada de FAPEA funcionaron, aunque comenzaron un poco flojas "porque es día laborable, pero cada persona que para, al final la lleva", detalla San Juan, quien cree que la compran "más por donde está hecha que porque sea ecológica, se fijan más en eso".
El llagar Valleoscuru ha devuelto la sidra a la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias recuperando así uno de sus productos emblemáticos.
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