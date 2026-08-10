Comilona con cordero a la estaca y parrilla de cerdo en Ferroñes, que reunió a las familias en torno a la mesa: "Han sido unas fiestas muy buenas"

Los vecinos de Ferroñes, en Llanera, cerraron por todo lo alto las fiestas locales, que arrancaron el pasado viernes con el multitudinario espectáculo de Leticia Sabater y culminaron este domingo con misa, la V Comilona, juegos infantiles y la actuación de Vicente Díaz. Más de 200 personas se sentaron a la mesa para compartir esta jornada familiar.

"El día de hoy lo pasamos en familia, estamos pasándolo muy bien porque aquí, en Ferroñes, tenemos muy buenas fiestas", comentó Joaquín Iglesias justo antes de disponerse a dar bocado al almuerzo, en el que los vecinos pudieron elegir entre cordero a la estaca o parrilla de cerdo. La comisión de festejos repartió 120 raciones de cada elaboración.

"Estamos muy contentos, hubo mucha gente todos los días, el más intenso fue el primero porque con la pulpada, que teníamos más de 350 personas sentadas a la mesa, y el concierto de Leticia Sabater", señaló la presidenta de la comisión de festejos de Ferroñes, Rocío Estévez. "Estamos encantados, muy contentos con las fiestas", dijo Maribella García.

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La jornada de este domingo también contó con misa, que fue cantada por la Coralina de Santa Cruz, así como hubo música de gaita y tambor. Tras la V Comilona, los vecinos de la parroquia y sus invitados disfrutaron de la actuación de Vicente Díaz mientras que los niños y niñas se lo pasaron en grande con juegos infantiles y una Holy Party.