Llanera convoca las subvenciones para clubes y deportistas del concejo, con una nueva línea para motociclismo y automovilismo

El Ayuntamiento de Llanera publica la convocatoria de subvenciones para clubes y deportistas del municipios, que llega con novedades. Por primera vez habrá una línea de apoyo para motociclismo y automovilismo, avanzó el gobierno municipal. El monto global de las ayudas asciende a 34.000 euros, que se dirigen a distintos ámbitos.

Las subvenciones a entidades deportivas cuentan con un presupuesto de 20.000 euros. Esta línea va dirigida a entidades deportivas sin ánimo de lucro inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de Llanera, "para actividades que fomenten el asociacionismo deportivo, la participación en competiciones y la promoción de las distintas disciplinas practicadas en el concejo".

Mientras, la línea dirigida a ayudas a deportistas dispone de una dotación de 12.000 euros. En este caso, está dirigida, en régimen de concurrencia competitiva, a deportistas no profesionales menores de 30 años, empadronados en Llanera con una antigüedad mínima de un año, en posesión de licencia federativa y que hayan destacado en competiciones oficiales nacionales o internacionales.

En lo que respecta a la línea específica para motociclismo y automovilismo, en esta primera ocasión en la que se incluye en la convocatoria cuenta con una dotación de 2.000 euros.

El gobierno local destaca que "Llanera mantiene una vinculación con el mundo del motor, y esta nueva línea reconoce esa realidad con una convocatoria propia". Esta línea, también en concurrencia competitiva, "da por primera vez una dotación específica a los deportistas federados en Motociclismo y Automovilismo". "La línea responde a una demanda trasladada por los propios deportistas del concejo en una reunión mantenida con el concejal de Deportes", explica el ejecutivo llanerense.

"El equipo de gobierno mantiene un compromiso firme con el deporte de Llanera, reforzando cada año las ayudas a nuestros clubes y deportistas y ampliando las disciplinas a las que llegamos. Nuestro objetivo es que ese apoyo llegue a todas las parroquias del concejo y a cada modalidad deportiva que practican nuestros vecinos, y estas subvenciones son una muestra más de ese compromiso", dijo la alcaldesa, Eva María Pérez.

Por su parte, el edil de Deportes, José Antonio González, se refirió a que "en 2023 dimos un paso importante creando la primera línea de subvenciones directas a deportistas de Llanera" y a que se sigue "en ese mismo camino, con una convocatoria específica para el motociclismo y el automovilismo" con la "misma idea de fondo: que ningún deportista del concejo se quede sin el respaldo del Ayuntamiento."

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El plazo de presentación de solicitudes para las subvenciones es de 15 días naturales a contar desde este miércoles, una vez que este martes se ha publicado el extracto de cada convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).