«Nevada», yegua estrella en Llanera, pare un potro que se llamará «Pelayo» en homenaje a Asturias
«Estuvimos tan bien acogidos que quise ponerle este nombre en honor al concurso y al Principado», dice el leonés Abraham Morán
“Nevada”, la yegua bretona sobre la que cayeron todos los focos en el I Concurso-Exposición de Ganado Equino de Llanera celebrado este pasado fin de semana, ha dado a luz a un potro justo al llegar a su ganadería en Cabrillanes, León. Esta mañana de lunes, su propietario, el ganadero Abraham Morán Delgado, se encontró a madre e hijo en el prao donde pastan para sorpresa de todos en la explotación, ya que el parto estaba previsto para dentro de 15 días. Como homenaje a Asturias, ha bautizado a la cría con el nombre de "Pelayo".
“Casi lo pare en Asturias, por eso le puse el nombre de 'Pelayo'. Estuvimos tan bien acogidos en el Concurso de Llanera que dije, tengo que ponerle 'Pelayo' en homenaje al concurso y a Asturias", comenta el ganadero, quien se muestra muy feliz con la llegada de este nuevo integrante que ha sido bautizado como el primer rey de Asturias.
"Como estuvimos en la feria, con tanto movimiento, el viaje en vehículo, los cambios... eso le ha provocado el parto, se ha adelantado, pero ha salido perfecto y ha sido una sorpresa", detalla Morán. Esta mañana de lunes, fue su padre quien encontró en el prao a "Nevada" con "Pelayo", que nació durante la madrugada. Los dos estaban en perfectas condiciones de salud, con el potro ya de pie y dando brincos.
"La yegua estaba ya liberada de la placenta y el potrín ya estaba 'mamao', él solo cogió la 'tetina' para mamar", detalla el ganadero, quien suele decir a sus amigos y conocidos que un ganadero de yeguas nunca duerme, ya que los partos de las hembras equinas son más complicados que los de las vacas, por ejemplo. "Siempre estoy allí para los partos, que suelen parir de noche y siempre digo que un 'yegüero' nunca duerme, pero esta vez sí que me pilló durmiendo porque no pensaba que se precipitase tanto", dice entre bromas.
"Pelayo" pasta feliz junto a "Nevada", una yegua bretona de 5 años que llamó la atención en el I Concurso-Exposición de Ganado Equino de Llanera por su envergadura, con casi una tonelada de peso, y por la capa de color, conocida como overo o ruano, muy rara de encontrar en este tipo de animales de tiro.
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