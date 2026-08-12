"La pingadura", fiesta pasada por agua en el programa de las fiestas de Lugo de Llanera, que se inician esta semana

La "pingadura" llega este viernes, 14 de agosto, a Lugo de Llanera en el marco de las fiestas de Santa María. Esta popular cita pasada por agua, programada para las 17.00 horas, dará paso a seis intensos días de festejos, que se extenderán desde el 13 hasta el 18 de agosto con un variado plan de actividades repleto de música de grandes orquestas, citas deportivas, folclore y los actos más tradicionales de la localidad.

Todo está ya a punto en la localidad llanerense para vivir unas fiestas en las que no faltará ninguno de sus elementos más esperados. La primera cita para los vecinos tendrá lugar el jueves 13 de agosto, a las 20.00 horas, con el inicio del tradicional maratón de tute y parchís en el prau de la fiesta, con la condición en el juego del parchís de que al menos uno de los integrantes de la pareja sea mayor de 18 años y socio de la entidad organizadora.

El viernes 14 la emoción se trasladará a los distintos barrios con la ruidosa quema de palenques a las 20.00 horas, el paso previo a la lectura del pregón inaugural, y el posterior chupinazo fijado para las 21.00 horas. La primera gran noche de verbena arrancará a las 23.00 horas, de la mano de la orquesta Fania Blanco Show, y la animación de RVS DJ.

La jornada del sábado 15 madrugará con el Rosario de la Aurora a las 08.00 horas, dejando paso por la tarde al ocio y al deporte festivo: a las 16.00 horas el parque Ovidio Libardón acogerá la esperada prueba del Grand Prix, mientras que a las 18.00 horas se disputará el clásico partido entre Solteros y Casados en el campo Pepe Quimarán. La velada nocturna estará amenizada desde las 23.00 horas por The Goat (Dani Parrondo) y LI4M DJ.

El domingo 16 se celebrará el día grande de los festejos patronales. La mañana comenzará a las 09.00 horas con los alegres acordes de la Diana Floreada, seguida a las 12.00 horas de la misa solemne en honor a Nuestra Patrona, cantada por la Coral Polifónica de Llanera.

A continuación, la imagen de la Virgen recorrerá en procesión las calles de la villa. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, llegará uno de los platos fuertes, con el colorido desfile y concurso de carrozas, al que tomará el relevo a las 19.30 horas la Muestra de Folklore en el recinto del prau. Para cerrar la noche, la orquesta Tekila saltará al escenario a las 22.00 horas para encabezar una multitudinaria romería junto a RVS DJ.

La recta final de las fiestas arrancará el lunes 17 con actividades infantiles dirigidas a los más pequeños a partir de las 17.00 horas. A las 22.30 horas dará comienzo la cuarta verbena, en esta ocasión a cargo de la popular orquesta Grupo Beatriz y Javi DJ.

Como broche final, el martes 18 de agosto estará dedicado a la convivencia vecinal en el prau de la fiesta, el proceso de reserva de mesas se abrirá a las 16.00 horas y, de 18.00 a 21.00 horas, se procederá al tradicional reparto del bollu y vino, entre todos los socios y colaboradores de las festividades.