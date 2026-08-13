Llanera abre el plazo solicitar las subvenciones que apoyan la organización de fiestas populares en el concejo

El Ayuntamiento de Llanera convoca las subvenciones destinadas a apoyar la organización de fiestas populares y otros eventos festivos en el concejo durante el año 2026, que en esta ocasión cuentan con un importe total de 68.000 euros. "Con esta convocatoria renovamos nuestro compromiso con las comisiones de fiestas y asociaciones que, año tras año, mantienen vivas las tradiciones y dinamizan la vida social de nuestras parroquias", destacó la alcaldesa, Eva María Pérez.

El Boletín Oficial del Principado ya ha publicado el extracto de la convocatoria y el plazo de presentación de solicitudes es de 15 días naturales contados desde este 12 de agosto. Es decir, hasta el día 27. "Sé de primera mano el esfuerzo que dedican las comisiones de fiestas a lo largo de todo el año de forma voluntaria. Con estos 68.000 euros queremos facilitar que sigan organizando programas festivos de calidad en todas las parroquias del concejo", señaló José Antonio González, edil de Festejos.

Llanera es un concejo con un gran calendario festivo y donde las celebraciones populares son en cada pueblo "mucho más que una cita de ocio", ya que constituyen el momento del año "en que las distintas generaciones se reúnen, se recuperan costumbres, se transmite el folclore asturiano y se fortalece el sentido de pertenencia a la comunidad", destacan desde el Consistorio.

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Detrás de cada programa festivo "hay meses de trabajo voluntario de comisiones y asociaciones vecinales, que sostienen con esfuerzo y dedicación una parte esencial de la identidad cultural del concejo", subrayan los responsables del gobierno municipal.