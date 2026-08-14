"Pingadura" por partida doble en Lugo de Llanera: "No nos importa que llueva, vamos a acabar empapados igual"

Ni paraguas ni chubasqueros. Esta tarde, en Lugo de Llanera, ningún artilugio hubiera servido para mantenerse con la ropa seca. Entre los calderos de agua de los romeros y el constante orbayu de las nubes, la célebre “pingadura” llanerense no defraudó y tuvo aguacero doble.

En un recorrido por las calles de la localidad, más de dos centenares de personas se armaron con mangueras, calderos, globos y pistolas de agua para poner a remojo a cualquiera que no lo estuviera. Por si fuera poco, desde los balcones de los edificios, más vecinos se encargaban de que los hidrófobos cobijados en los rincones también probaran los "jarraos" de agua. Y, en el centro de todo, liderando el desfile se encontraban los miembros de la Asociación de Festejos Amigos de Lugo de Llanera, quienes además de organizar la fiesta, diseñan las camisetas que llevan todos los presentes. El color de este año fue el negro, con un lema que hace referencia al eclipse del pasado 12 de agosto: "La cara oculta de la sidra".

WhatsApp Image 2026-08-14 at 19.50.38 (1) / Nacho Blanco

David Lobato es presidente de la asociación desde hace varios años y durante las fiestas de Santa María siempre se asegura de coger vacaciones en el trabajo para poder disfrutalas. "Tenemos muchas ganas, lo más especial de la fiesta no es solo el agua, sino lo unidos que están los vecinos", señala. Aunque el mal tiempo no dio tregua durante el desfile, espera que respete para el resto de celebraciones y para el reparto del bollu del martes, "que ye lo que más presta".

A pesar del persistente orbayu que cayó en Lugo durante todo la tarde, los romeros no se desanimaron. "Preferimos el calor, pero que llueva no nos importa, total, vamos a acabar empapados igualmente", comentaba el grupo de Hugo Menéndez. Los jóvenes, que llevan asistiendo a la cita sin falta desde que eran pequeños, tienen claro que las fiestas de Lugo son "mil veces mejor" que las de cualquier otro sitio: "Lo de poder tirar agua es lo que más mola".

Los romeros más jóvenes, montados en el remolque de uno de los tractores / Nacho Blanco

"Nosotros llevamos el móvil en una funda de plástico para que no se moje, lo único que nos importa es que no nos tiren calimocho", comentaban entre risas en el grupo de Leire Llames.

Tras la multitudinaria pingadura, las fiestas de Santa María de Lugo de Llanera continuaron por la noche con la primera gran verbena a las 23.00 horas, con la presencia de la orquesta Fania Blanco Show y de RVS DJ.

Hoy sábado, Lugo madrugará con el Rosario de la Aurora a las 8.00 horas, para después comenzar con las actividades festivas del día: a las 16.00 el parque Ovidio Libardón albergará la prueba del Grand Prix, mientras que a las 18.00 horas solteros y casados se enfrentarán en un partido en el campo Pepe Quimarán.

Como colofón, The Goat (Dani Parrondo) y LI4M DJ amenizarán la noche a partir de las 23.00 horas. Las celebraciones de la localidad se alargarán hasta el martes 18 de agosto, con el tradicional reparto de bollu y vino como broche final.