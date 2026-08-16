Piquilla festiva en el Grand Prix de Lugo de Llanera: "Venimos a pasarlo bien y reírnos"

Unas cuantas piquillas sanas y mucha diversión es lo que ofrecieron las seis peñas que participaron en el Grand Prix de las fiestas de Santa María de Lugo de Llanera. Los grupos compitieron bajo el orbayu en una serie de juegos en el parque Ovidio Libardón, en los que la habilidad, la coordinación, la cultura y la memoria fueron claves para salir victoriosos en cada ronda. También la picardía, de la que tiraron todos los equipos en cuanto tuvieron ocasión para rascar puntos o quitárselos a los oponentes en un claro ambiente de risas, comedia y buena vecindad.

El Grand Prix de Lugo de Llanera, sana piquilla entre las seis peñas participantes: "Venimos a pasarlo bien" / Sara Arias

Finalmente, la victoria fue para el combinado amarillo, "Los Mojojos", quienes se apuntaron a última hora, concretamente en la verbena del pasado viernes.

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"Se quedaron sin un grupo a última hora y como no teníamos nada que hacer de tarde, nos sumamos y la verdad es que lo pasamos muy bien", comentó Ana Álvarez, de la peña vencedora. Los rumores de tongo estuvieron en el ambiente desde el minuto uno como gran medida de presión. "Hay demasiado, pidieron un país y dijeron la capital y otra canción se la chivaron", se lamentaba Alba Blanco, de la peña "Radio patio", con la voz ronca de la verbena del día anterior, pero con ganas de dar la batalla en esta tercera ocasión en la que su grupo de amigas, vestidas de verde, participaba en el Grand Prix.

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No solo hubo pandillas de jóvenes. En la gran tarde de juegos de las fiestas de Santa María, "Los guajetes", el equipo rojo, estaban integrados por madres, padres e hijas. "Venimos desde el primer año. Es muy divertido, ya que disfrutamos cuando acertamos nosotros y los compañeros, venimos a reírnos y a pasarlo bien", señaló María José Sánchez sobre el buen ambiente que se respiró en la cita, en la que enfrentaron seis juegos. Empezaron por "Adivina la canción", siguieron con "El globo-tren", "Tiro a la lata", "Pies al cubo" y "El desparrame", para finalizaron con "La patata caliente". Todo ello, dirigido y presentado por Ángel Trueba, quien lo hizo muy animado con guiños personales a los participantes que sacaron las carcajadas del público.

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"Es muy divertido", afirmó Naya Barcia, del equipo rosa llamado "Maxibon". Entre las peñas también se presentó un grupo de Posada, vestido de negro e integrado por miembros de la comisión de fiestas de la localidad. "Venimos a conquistar", decían bromeando en alusión a la sana rivalidad entre ambas localidades, las más pobladas del concejo. "Estamos aquí para apoyar las fiestas, nos ayudaron mucho cuando empezamos y somos amigos de toda la vida", resumió Juan García.

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La peña "Los sin lumbago", de azul, también lo dieron todo en el Grand Prix, que lideraron en los primeros juegos. "Somos los mayores, pero vamos ganando", dijo Alba Álvarez, para quien era su primera vez en la cita. "Me parece una iniciativa muy guay juntar a la gente del pueblo con unos juegos. Se pasa muy bien", afirmó.

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Fue una tarde de auténtica diversión y risas que iba a tener continuidad con una animada verbena. Este domingo tendrán lugar los actos más tradicionales, con misa y procesión a las 12.00 horas y una tarde con desfile y concurso de carrozas, a partir de las 18.00 horas. En Lugo saben jugar y hacerlo con mucha comedia.