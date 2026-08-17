Santa María reina en Lugo: decenas de personas acuden a la misa y la procesión en honor de la patrona, antes del divertido desfile de carrozas de la tarde

"María es un camino más seguro para entrar al Señor. María, míranos para que Él también nos mire". Con estas palabras, el presbítero Edgar Michel Perales Barboza se dirigió ayer a los fieles durante la homilía de la misa solemne en honor a la patrona de Lugo de Llanera, en la que pidió a la Virgen ayuda para afrontar "las dificultades" y "las angustias" y para "confiar en la misericordia del Señor, que jamás deja solo a ninguno de sus hijos". La celebración religiosa y la posterior procesión por las calles de Lugo de Llanera marcaron una jornada en la que la tradición festiva tomó el relevo por la tarde con el desfile y concurso de carrozas.

Por la izquierda, José Julio Velasco, Sotero Alperi y Edgar Perales, durante la misa. | J. A. O.

La misa solemne en honor de Santa María fue concelebrada por Perales Barboza; el párroco local, Sotero Alperi, y José Julio Velasco, vicario episcopal del Centro, Siero y las Cuencas. A la celebración asistió la alcaldesa de Llanera, la socialista Eva María Pérez, junto a varios concejales del PSOE y del PP.

Coral Polifónica

Tras la misa, la imagen salió del templo para recorrer las calles de la localidad, acompañada por los fieles. La Coral Polifónica de Llanera, que se había encargado también de la parte musical de la misa, entonó el Himno de la Santina de Covadonga durante una parada a mitad de recorrido.

El principal atractivo de la tarde fue el desfile y concurso de carrozas, que comenzó a las seis. La programación continuó después con una muestra de folclore y la romería.

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Las fiestas de Lugo continúan este lunes con una jornada especialmente dirigida al público infantil. A las 17.00 horas comenzarán los juegos para los niños y, a las 19.00 horas, habrá una fiesta de la espuma. La actividad se prolongará por la noche con una nueva verbena, desde las 22.00 horas, amenizada por Grupo Ideas y Discoastur DJ.