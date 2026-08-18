Llanera, de récord en la Feria Internacional de Muestras con más de 20.000 visitas a su stand

Llanera ha vuelto a hacer de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) un escaparate para el concejo y, este año, lo ha hecho además con cifras récord. Cerca de 20.000 personas pasaron por el stand municipal durante las dos semanas de la feria, una cifra que permite al Ayuntamiento superar el registro de visitantes de ediciones anteriores y cerrar su presencia en la cita gijonesa con uno de los mejores balances de los últimos años.

El dato supone un espaldarazo a la apuesta municipal por renovar el espacio y hacerlo más atractivo y participativo. El Ayuntamiento decidió este año cambiar la imagen del espacio con el propósito de presentar de una manera más dinámica los recursos turísticos, el patrimonio y las distintas actividades que se desarrollan a lo largo del año en el concejo. Uno de los principales reclamos fue la cesta de un globo aerostático instalada como photocall, una propuesta vinculada a la tradicional Jornada en Familia de Llanera. El elemento se convirtió en uno de los puntos más fotografiados.

Primer día del municipio

El Ayuntamiento considera que esta fórmula ha contribuido a incrementar el interés por el espacio de Llanera, que durante los quince días de feria recibió una afluencia constante. La cifra de casi 20.000 visitantes marca un nuevo máximo y refuerza la consideración de FIDMA como una herramienta de promoción para el concejo, pero también como un punto de encuentro con sus propios vecinos. Precisamente, una de las novedades de esta edición fue la celebración, el pasado 6 de agosto, del primer Día de Llanera en FIDMA. La jornada permitió trasladar a la feria parte del ambiente del concejo y reunió en torno al stand a numerosos vecinos. Entre ellos se contaron cerca de 200 jubilados y pensionistas, que participaron en una celebración planteada como un encuentro de Llanera en plena Feria de Muestras.

Para la alcaldesa, Eva María Pérez, el balance de esta edición demuestra que la feria cumple una doble función. «La Feria de Muestras es una magnífica oportunidad para mostrar Llanera, pero también para encontrarnos con nuestros vecinos y con todas las personas que se acercan a conocer nuestro concejo», señala. La regidora destaca la decisión de renovar el espacio municipal y darle «un nuevo impulso» para hacerlo «más atractivo y participativo». El resultado, añadió, «nos anima a seguir trabajando en esta línea».

La concejala de Turismo, Montserrat Alonso, coincide en valorar especialmente la acogida de la nueva propuesta. «Estamos muy satisfechos con la acogida que ha tenido el nuevo espacio y con la respuesta de los visitantes», afirmó. Alonso destaca el papel desempeñado por la cesta del globo, que «ha sido un elemento muy llamativo» y ha permitido «conectar de una manera diferente con el público», además de servir para dar visibilidad a la Jornada en Familia y a otras propuestas turísticas del concejo.

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El Ayuntamiento cierra de esta forma su participación en FIDMA con la satisfacción de haber batido su récord de visitas y con el convencimiento de que la renovación del espacio propio en la feria ha contribuido a mejorar la capacidad de atracción del espacio. Una experiencia que, según avanzan sus responsables, servirá como referencia para futuras ediciones de una cita que se mantiene como uno de los grandes escaparates del verano asturiano.