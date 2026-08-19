Los vecinos de Santa Cruz de Llanera celebran este domingo la Jira al Gorfolí

Santa Cruz de Llanera encara la última semana de agosto con una amplia programación para la convivencia vecinal. La Asociación de Vecinos ha preparado dos citas para los próximos días, con la segunda Jira al monte Gorfolí como protagonista este domingo y una jornada festiva en torno a la iglesia de Santa Cruz el próximo viernes 29.

La primera de las propuestas llegará este domingo, 23 de agosto, con la celebración de la II Jira al monte Gorfolí, una iniciativa con la que la asociación vuelve a reivindicar uno de los principales espacios naturales del concejo. La jornada permitirá a los participantes disfrutar del entorno, considerado el techo de Llanera, al tiempo que se plantea como una actividad de convivencia entre vecinos y participantes.

La Jira da continuidad a una propuesta que la asociación quiere consolidar dentro de su calendario anual y está abierta a la participación de socios y no socios, en una apuesta por ampliar la actividad de la asociación y favorecer que vecinos de todo el concejo se sumen a sus propuestas.

La segunda gran cita llegará el sábado 29 de agosto, con motivo San Agustín, patrón de Santa Cruz. Ese día, el sábado, la Asociación de Vecinos recuperará el tradicional reparto del bollo entre sus socios, aunque con una novedad respecto a años anteriores: la celebración, que habitualmente tenía lugar a finales de año, se traslada al verano y se integra en una jornada festiva en el entorno de la iglesia.

Comida campestre

El cambio responde a la intención de la asociación de recuperar el ambiente festivo de estas fechas y sacar la celebración a la calle, convirtiendo el entorno de la iglesia de Santa Cruz en espacio de romería. Para ello se instalarán mesas y sillas en la zona, de manera que el reparto del bollo pueda convertirse también en una comida campestre.

La jornada comenzará a las 12.30 horas con una actuación de la Coralina. A continuación, entre las 13.30 y las 15 horas, se llevará a cabo el reparto del bollu preñau y bebida entre los socios. A la comida se sumará además una novedad gastronómica: el I Concurso de Arroz con Leche. Los asistentes a la comida podrán participar en el proceso de elección del mejor postre, ya que la asociación recurrirá a un sorteo para determinar quiénes serán los encargados de ejercer como jurado de las diferentes elaboraciones presentadas.

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La celebración contará con la colaboración del Ayuntamiento de Llanera, especialmente en el acondicionamiento de la zona situada alrededor de la iglesia para facilitar el desarrollo de las actividades.