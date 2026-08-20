"Muñeco Vudú" anuncia su disolución tras dieciséis años de trayectoria: la formación prepara su último disco y un concierto de despedida.
“Ha sido un proyecto humilde y hermoso, que no queríamos dejar en el limbo”, subraya Ivo Pérez, que prevé continuar su carrera musical en solitario
El proyecto musical de “Muñecu Vudú” llega a su fin. Después de 18 años, la formación de pop-rock publicará su último disco y realizará antes de que acabe el año su concierto de despedida. Este proyecto, del que forma parte el músico y exconcejal de Llanera Ivo Pérez, evolucionará a otro formato y propuesta musical. Ser´´ bajo el nombre de “Vagabundo Pérez”, que, en principio, Ivo Pérez iniciará en solitario, aunque con la opción de seguir contando con sus compañeros de faenas.
“Vienen nuevos episodios. Este proyecto ha sido humilde, pero muy hermoso. Y no queríamos dejarlo en el limbo, había que cerrar este ciclo”, resalta Ivo Pérez, que desliza algún pequeño detalle sobre lo que se viene con “Vagabundo Pérez”: “Habrá un cambiar de formato, con una instrumentalización diferente. Empecé a componer con piano, así que es un poco distinto", adelanta
Alfredo González en los teclados, Borja Sauras en la batería, Ángel Miguel y Borja García en las guitarras, y Sergio Díaz en el bajo completan la formación actual de “Muñeco Vudú”, que afronta ahora sus últimos acordes.
Para poner el colofón a esta aventura publicarán su quinto disco de estudio. Será especial, con un repaso a las mejores canciones de los cuatro discos anteriores, grabadas en directo. Serán once videoclips, acompañados de imágenes, tomas falsas y entrevistas dentro un formato de video y audio, con una especie de diario de grabación. “Es el mejor cierre posible, con la madurez que tenemos ahora”, destaca Ivo Pérez, voz y guitarra del grupo.
“En realidad, probablemente estemos en el mejor momento a nivel humano y de madurez, pero las circunstancias hacen que se cierre este capítulo”, desgrana el músico llanerense, que se queda con un gran recuerdo de este proyecto: “Ha sido una búsqueda de la belleza y la canción hermosa. Hemos tenido mucho amor, autoproducción y algo de inteligencia. Nos vamos con cuatro discos, 37 canciones y dos versiones que hemos publicado”,concluye.
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