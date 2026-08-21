El Ayuntamiento autoriza al único taxi adaptado que presta servicio en Llanera a usar todas las paradas disponibles en el concejo

El Ayuntamiento de Llanera ha autorizado que el único taxi adaptado que presta servicio actualmente en el concejo pueda utilizar cualquiera de las paradas habilitadas y no exclusivamente la que tiene asignada en Posada. La medida busca facilitar la atención a las personas con discapacidad o movilidad reducida y reducir los desplazamientos en vacío del vehículo.

La Junta de Gobierno Local dio luz verde a la solicitud presentada por Santiago Rodríguez Pérez, titular del taxi que desde abril de 2025 tiene adscrito un Volkswagen Caddy adaptado para el traslado de usuarios de silla de ruedas y personas con movilidad reducida. El expediente municipal constata que se trata del único vehículo de estas características entre las ocho licencias de taxi existentes en Llanera.

La autorización permite que el vehículo pueda prestar servicio, situarse y realizar parada en cualquiera de las paradas de taxi del término municipal, aunque tendrá prioridad la atención de servicios solicitados por personas con discapacidad o movilidad reducida. Cuando se encuentre libre de estos servicios podrá atender a cualquier otro usuario.

El titular justificó su petición en las características específicas del servicio. Hasta ahora, la obligación de operar desde la parada asignada en Posada podía obligarle a realizar desplazamientos innecesarios por el concejo cuando la demanda se producía en otras zonas, con el consiguiente coste operativo y sin que exista otro taxi adaptado que pueda ofrecer una alternativa a estos usuario.

Tiempos de respuesta

El Ayuntamiento considera que la medida permitirá mejorar la cobertura territorial y reducir los tiempos de respuesta, sin modificar el número de licencias ni las tarifas del servicio. La resolución se apoya también en la normativa estatal sobre accesibilidad, que establece que los municipios deben promover que al menos un 5% de sus licencias, o fracción, correspondan a vehículos adaptados y que estos presten servicio prioritario a las personas con discapacidad.

Durante la tramitación del expediente se presentaron alegaciones por parte de otros profesionales del sector, que fueron desestimadas por el Ayuntamiento. La Junta de Gobierno entiende que el régimen diferenciado está justificado por una circunstancia objetiva, la condición de vehículo adaptado, y responde al interés general de garantizar una accesibilidad efectiva al servicio de taxi.

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La autorización estará vigente únicamente mientras el vehículo adscrito a la licencia continúe siendo adaptado. Si fuese sustituido por otro que no reuniese estas características, deberá regresar al régimen ordinario y utilizar la parada que tenga asignada. El acuerdo también deja abierta la posibilidad de que el Ayuntamiento establezca en el futuro una regulación general para los nuevos taxis adaptados que puedan incorporarse al servicio en Llanera.