El Ayuntamiento de Llanera organiza varias sesiones informativas con los vecinos sobre el nuevo inventario de caminos

El Ayuntamiento de Llanera está tramitando en la actualidad el Inventario de Caminos Públicos, cuyos trabajos técnicos son ejecutados por Tragsatec, y quiere contar con la participación de los vecinos para elaborar esta herramienta que dará agilidad a la Oficina Técnica, ofreciendo así una atención más eficaz. Como medida de participación ciudadana se han programado desde el área de Urbanismo y Servicios Técnicos del Consistorio un total de ocho sesiones informativas para todos los interesados, dos en cada una de las localidades donde se llevarán a cabo las jornadas, y en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 para cada una de las sesiones.

Las jornadas permitirán a los residentes consultar directamente la documentación de los caminos de su parroquia, plantear posibles incidencias o discrepancias y recibir información del equipo técnico encargado de la redacción de los trabajos.

Por parroquias

Las primeras sesiones se celebrarán los días 1 y 2 de septiembre en el Centro Social de Lavares, para los vecinos de las parroquias de Ferroñes, Arlós y Santa Cruz. Los días 3 y 4 del mismo mes, el punto de consulta se trasladará al Centro Social de San Cucao, dirigido a las parroquias de San Cucao y Bonielles.

Posteriormente, los días 10 y 11, las consultas se desarrollarán en la Casa de Cultura de Posada, para los vecinos de Ables, Cayés y Posada. Los días 15 y 16 de septiembre será el turno de la Casa de Cultura de Lugo, con las parroquias de Lugo y Villardeveyo, mientras que los días 17 y 18 las jornadas concluirán en el Centro Social de Pruvia, para los residentes de esa parroquia.

El Ayuntamiento señala que la iniciativa permitirá a los vecinos consultar los planos y la documentación provisional de los caminos, recibir información directa del equipo técnico redactor y formular las peticiones y observaciones que consideren oportunas. La participación pretende así servir para contrastar sobre el terreno la información recogida en la documentación y detectar posibles cuestiones que deban ser revisadas antes de continuar con la tramitación.

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El gobienro local destaca que "una vez más se demuestra el compromiso con la mejora del día a día de los llanerenses, haciéndoles partícipes en el proceso de elaboración del documento", y dando agilidad a los trámites relacionados con caminos y licencias una vez que el inventario esté aprobado definitivamente.