El Ayuntamiento de Llanera organiza varias sesiones informativas con los vecinos sobre el nuevo inventario de caminos
Las jornadas permitirán a los residentes consultar directamente la documentación, plantear posibles incidencias o discrepancias y resolver dudas
El Ayuntamiento de Llanera está tramitando en la actualidad el Inventario de Caminos Públicos, cuyos trabajos técnicos son ejecutados por Tragsatec, y quiere contar con la participación de los vecinos para elaborar esta herramienta que dará agilidad a la Oficina Técnica, ofreciendo así una atención más eficaz. Como medida de participación ciudadana se han programado desde el área de Urbanismo y Servicios Técnicos del Consistorio un total de ocho sesiones informativas para todos los interesados, dos en cada una de las localidades donde se llevarán a cabo las jornadas, y en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 para cada una de las sesiones.
Las jornadas permitirán a los residentes consultar directamente la documentación de los caminos de su parroquia, plantear posibles incidencias o discrepancias y recibir información del equipo técnico encargado de la redacción de los trabajos.
Por parroquias
Las primeras sesiones se celebrarán los días 1 y 2 de septiembre en el Centro Social de Lavares, para los vecinos de las parroquias de Ferroñes, Arlós y Santa Cruz. Los días 3 y 4 del mismo mes, el punto de consulta se trasladará al Centro Social de San Cucao, dirigido a las parroquias de San Cucao y Bonielles.
Posteriormente, los días 10 y 11, las consultas se desarrollarán en la Casa de Cultura de Posada, para los vecinos de Ables, Cayés y Posada. Los días 15 y 16 de septiembre será el turno de la Casa de Cultura de Lugo, con las parroquias de Lugo y Villardeveyo, mientras que los días 17 y 18 las jornadas concluirán en el Centro Social de Pruvia, para los residentes de esa parroquia.
El Ayuntamiento señala que la iniciativa permitirá a los vecinos consultar los planos y la documentación provisional de los caminos, recibir información directa del equipo técnico redactor y formular las peticiones y observaciones que consideren oportunas. La participación pretende así servir para contrastar sobre el terreno la información recogida en la documentación y detectar posibles cuestiones que deban ser revisadas antes de continuar con la tramitación.
El gobienro local destaca que "una vez más se demuestra el compromiso con la mejora del día a día de los llanerenses, haciéndoles partícipes en el proceso de elaboración del documento", y dando agilidad a los trámites relacionados con caminos y licencias una vez que el inventario esté aprobado definitivamente.
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