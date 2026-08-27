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Lugo de Llanera estrena zona vallada para la colonia felina: "Ahora los gatos tienen un espacio seguro"

La actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento permite una mejor atención a los animales callejeros, con un espacio cerrado para que puedan comer y descansar

El espacio cerrado para los gatos en Lugo de Llanera.

El espacio cerrado para los gatos en Lugo de Llanera. / Luján Palacios

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Luján Palacios

Luján Palacios

Lugo de Llanera

Lugo de Llanera cuenta ya con un espacio cerrado destinado a la colonia felina de la zona de Pracesa, una actuación facilitada por el Ayuntamiento para mejorar las condiciones de seguridad y protección de los animales. El recinto se encuentra prácticamente terminado, aunque todavía quedan algunos trabajos pendientes, entre ellos la colocación de la malla y otros detalles de acondicionamiento.

Los responsables de la colonia destacan la importancia de disponer por fin de un lugar protegido para los gatos comunitarios y agradecen la actuación municipal. La creación de este espacio llega después de meses de reivindicaciones y gestiones para conseguir un recinto adecuado para los animales.

Respaldo municipal

La petición llegó también al Pleno municipal, donde, según señalan los responsables de la colonia, contó con el respaldo de todos los grupos políticos. El objetivo era disponer de un lugar cerrado que permitiera mantener a los gatos en condiciones de mayor seguridad y facilitar su cuidado.

Aunque todavía quedan elementos por completar, los promotores de la iniciativa consideran que la colocación del vallado y la puerta permite visualizar ya el resultado de una reivindicación que se ha prolongado durante meses. «No pedíamos ningún lujo. Pedíamos un lugar seguro para ellos», resumen los responsables de la colonia.

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El espacio permitirá que los gatos dispongan de un recinto cerrado y protegido, que se completa con dos "gatuperios", contenedores acondicionados en los que los animales pueden estar resguardados de las inclemencias del tiempo y comer tranquilos.

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