Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Ables celebra el domingo su tradicional jira del "día del socio" para despedir la programación de verano

La cita tendrá lugar en el recinto ferial de Llanera y dará comienzo con una misa

Aasistentes a la celebracion del año pasado.

Aasistentes a la celebracion del año pasado. / L. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Posada de Llanera

La Asociación de Vecinos San Juan de Ables celebrará este domingo, 30 de agosto, su tradicional Jira y el Día del Socio en el recinto ferial de Llanera. La cita reunirá a vecinos y socios y servirá además para cerrar la programación desarrollada por el colectivo durante los meses de verano.

Los actos comenzarán a las 13.15 horas con una solemne misa en el propio recinto ferial. A continuación, en torno a las 14.30 horas, llegará uno de los principales momentos del encuentro con el reparto de la tradicional paellada. La Sociedad de Festejos de Fitoria será la encargada de preparar y servir la comida a los asistentes.

La programación continuará durante la tarde con juegos populares y de mesa, que tomarán el relevo tras la comida y permitirán prolongar la celebración. La asociación ha preparado así una jornada centrada en la convivencia entre los vecinos y en mantener una de las citas habituales de su calendario.

Noticias relacionadas

La Jira y el Día del Socio pondrán este año el punto final al programa de verano de la Asociación de Vecinos San Juan de Ables, que volverá a reunir a sus integrantes en el recinto ferial de Llanera.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Leticia Sabater, a lo 'Superestrella' en Ferroñes, que celebra hoy la 'Comilona' y contará con la actuación de Vicente Díaz
  2. El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
  3. Un vecino de Llanera denuncia que el Ayuntamiento le ha 'desahuciado' de sus fincas
  4. El Ayuntamiento autoriza al único taxi adaptado que presta servicio en Llanera a usar todas las paradas disponibles en el concejo
  5. Llanera espera más de 13.000 asistentes este fin de semana a la Feria de Productos Ecológicos y el Concurso-Exposición de Ganado Equino: 'Esperamos superar las expectativas
  6. «Nevada», yegua estrella en Llanera, pare un potro que se llamará «Pelayo» en homenaje a Asturias
  7. Pantoja Pantojina Manoleta' y 'Manolita', las yeguas y sus crías que protagonizan la subasta del Concurso Equino de Llanera
  8. Todo listo en Ferroñes para las fiestas, con Leticia Sabater en un cartel que trae muchas verbenas y una nueva edición de la 'Comilona

Ables celebra el domingo su tradicional jira del "día del socio" para despedir la programación de verano

Ables celebra el domingo su tradicional jira del "día del socio" para despedir la programación de verano

Lugo de Llanera estrena zona vallada para la colonia felina: "Ahora los gatos tienen un espacio seguro"

Lugo de Llanera estrena zona vallada para la colonia felina: "Ahora los gatos tienen un espacio seguro"

El Ayuntamiento de Llanera organiza varias sesiones informativas con los vecinos sobre el nuevo inventario de caminos

Un vecino de Llanera denuncia que el Ayuntamiento le ha "desahuciado" de sus fincas

Un vecino de Llanera denuncia que el Ayuntamiento le ha "desahuciado" de sus fincas

Soto de Llanera camina con Carlota: una marcha solidaria recaudará fondos para una pequeña con una enfermedad rara

Soto de Llanera camina con Carlota: una marcha solidaria recaudará fondos para una pequeña con una enfermedad rara

La estación de tren de Villabona, en Llanera, completa su transformación con la entrada en servicio de los ascensores

La estación de tren de Villabona, en Llanera, completa su transformación con la entrada en servicio de los ascensores

La jira al Gorfolí prende en Llanera: la segunda edición de la cita arrancó con una caminata de una hora y culminó con una comida de confraternización

Esperanza Martín, arqueóloga que dirige las excavaciones: "Lucus Asturum narra la historia de Asturias de un vistazo desde el Paleolítico hasta la actualidad"

Tracking Pixel Contents