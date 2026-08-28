Ables celebra el domingo su tradicional jira del "día del socio" para despedir la programación de verano

La Asociación de Vecinos San Juan de Ables celebrará este domingo, 30 de agosto, su tradicional Jira y el Día del Socio en el recinto ferial de Llanera. La cita reunirá a vecinos y socios y servirá además para cerrar la programación desarrollada por el colectivo durante los meses de verano.

Los actos comenzarán a las 13.15 horas con una solemne misa en el propio recinto ferial. A continuación, en torno a las 14.30 horas, llegará uno de los principales momentos del encuentro con el reparto de la tradicional paellada. La Sociedad de Festejos de Fitoria será la encargada de preparar y servir la comida a los asistentes.

La programación continuará durante la tarde con juegos populares y de mesa, que tomarán el relevo tras la comida y permitirán prolongar la celebración. La asociación ha preparado así una jornada centrada en la convivencia entre los vecinos y en mantener una de las citas habituales de su calendario.

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La Jira y el Día del Socio pondrán este año el punto final al programa de verano de la Asociación de Vecinos San Juan de Ables, que volverá a reunir a sus integrantes en el recinto ferial de Llanera.