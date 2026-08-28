Ables celebra el domingo su tradicional jira del "día del socio" para despedir la programación de verano
La cita tendrá lugar en el recinto ferial de Llanera y dará comienzo con una misa
La Asociación de Vecinos San Juan de Ables celebrará este domingo, 30 de agosto, su tradicional Jira y el Día del Socio en el recinto ferial de Llanera. La cita reunirá a vecinos y socios y servirá además para cerrar la programación desarrollada por el colectivo durante los meses de verano.
Los actos comenzarán a las 13.15 horas con una solemne misa en el propio recinto ferial. A continuación, en torno a las 14.30 horas, llegará uno de los principales momentos del encuentro con el reparto de la tradicional paellada. La Sociedad de Festejos de Fitoria será la encargada de preparar y servir la comida a los asistentes.
La programación continuará durante la tarde con juegos populares y de mesa, que tomarán el relevo tras la comida y permitirán prolongar la celebración. La asociación ha preparado así una jornada centrada en la convivencia entre los vecinos y en mantener una de las citas habituales de su calendario.
La Jira y el Día del Socio pondrán este año el punto final al programa de verano de la Asociación de Vecinos San Juan de Ables, que volverá a reunir a sus integrantes en el recinto ferial de Llanera.
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