Llanera abre el plazo para los talleres de la Casa de la Cultura para el curso que viene: ubicación, fechas y precios de cada propuesta

El Ayuntamiento de Llanera ya prepara la programación de cursos de la Casa Municipal de Cultura para el curso 2026-2027, con una oferta que incluye actividades relacionadas con el ejercicio físico, las artes y las técnicas creativas. Entre las propuestas figuran zumba, decoración y tapizado, talla de madera, creatividad visual y fotografía digital. Los interesados ya pueden recoger las instancias para apuntarse el próximo martes, 1 de septiembre.

Las actividades están dirigidas a personas adultas y se desarrollarán en distintos equipamientos culturales del concejo. El curso de zumba se impartirá los martes y jueves, de 20.00 a 21.00 horas, en el Centro Sociocultural de Soto. La actividad busca mejorar la coordinación, la condición física y el bienestar a través de ejercicios acompañados de ritmos como salsa, merengue, bachata o reguetón. El precio es de 54 euros por trimestre.

En las antiguas escuelas de La Rotella, en Villabona, se desarrollarán los cursos de decoración y tapizado y talla de madera. El primero tendrá lugar los viernes, de 18.30 a 20.30 horas, y permitirá trabajar en la transformación de tapizados y en la renovación y creación de muebles y objetos para el hogar. El precio también será de 54 euros por trimestre.

Precios

La talla de madera contará con dos grupos. El primero se desarrollará los martes, de 16.30 a 19.30 horas, con un precio de 62 euros por trimestre, mientras que el segundo será los miércoles, de 16.30 a 18.30 horas, por 54 euros. El programa incluye el aprendizaje de técnicas de talla, manejo y cuidado de herramientas, interpretación de las vetas de la madera y diferentes acabados y protecciones.

La oferta incorpora además el curso de creatividad visual, que se impartirá los martes, de 19.15 a 21.15 horas, en la Casa Municipal de Cultura de Lugo. Los participantes trabajarán técnicas de utilización de la cámara, creación de fotomontajes, procesos de edición y maquetación, además del desarrollo de proyectos visuales, tanto desde el punto de vista técnico como narrativo. El precio será de 54 euros por trimestre.

La programación de fotografía incluye dos niveles. Fotografía Digital I, dirigido a personas sin conocimientos previos que quieran iniciarse en la técnica fotográfica y el manejo de la cámara digital, se impartirá los lunes en la Casa Municipal de Cultura de Lugo, mientras que Fotografía Digital II, destinado a aficionados con conocimientos básicos que quieran profundizar y perfeccionar su técnica, será los martes. Ambos cursos tienen un precio de 54 euros por trimestre.

Las personas empadronadas en Llanera podrán recoger las instancias entre el 1 y el 7 de septiembre, de 10.00 a 14.00 horas, en la Casa Municipal de Cultura de Posada, y deberán entregarlas entre el 9 y el 11 de septiembre. Cada persona podrá recoger un máximo de dos solicitudes.

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Para las personas no empadronadas, la matriculación se abrirá del 17 al 23 de septiembre, o hasta que se agoten las plazas. Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de llegada. Para obtener más información, el Ayuntamiento facilita el teléfono 985 77 34 90.