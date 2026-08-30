Santa Cruz de Llanera celebra su comida de hermandad con lleno de público
La actividad tuvo que celebrarse en el cabildo de la iglesia ante el calor sofocante
Un éxito. Casi 90 personas participaron el sábado en la comida al aire libre organizada por la Asociación de Vecinos de Santa Cruz de Llanera, una de las ediciones más concurridas de este encuentro, que en anteriores ocasiones se había celebrado en el centro social.
El intenso calor obligó a modificar en esta ocasión los planes iniciales: la zona habilitada en el campo de la iglesia quedó prácticamente descartada ante las altas temperaturas, por lo que la directiva pidió la colaboración de los asistentes para trasladar tableros y sillas a las zonas de sombra del cabildo y otros espacios próximos.
El cambio permitió finalmente que todos pudieran disfrutar del bollo repartido por la Asociación y de la comida que cada participante había llevado para compartir.
A las 15 horas tuvo lugar el concurso de arroz con leche, con diez elaboraciones diferentes. Tras la degustación y deliberación, María Ángeles se proclamó ganadora y recibió como premio un vale para disfrutar de un circuito de spa para dos personas.
La jornada terminó con el concierto de La Coralina de Santa Cruz y una gran respuesta por parte de los vecinos
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