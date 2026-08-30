Soto de Llanera tendrá cinco días de fiesta por la Santina, con música, juegos y comidas populares

Soto de Llanera celebrará sus fiestas del 4 al 8 de septiembre con un programa en el que tienen cabida competiciones deportivas, propuestas infantiles, música, actividades solidarias y citas gastronómicas. La programación comenzará el viernes día 4 y se prolongará hasta el martes 8, con la carpa como uno de los principales puntos de encuentro.

Las celebraciones se iniciarán con las competiciones de tenis, pádel y tenis de mesa, además de los torneos de ajedrez y parchís. El viernes, a las 18 horas, tendrá lugar el concurso de perros, organizado por la asociación de vecinos, y a las 19 horas abrirá la barra de la carpa. La noche estará amenizada por The Goodmen, a partir de las 23.15 horas, y continuará con el DJ Carlins hasta las cuatro de la madrugada.

El sábado concentrará buena parte de las actividades. La jornada incluirá paintball, rugby, un mercadillo solidario del Rotary Club de Oviedo y la caminata solidaria «Soto Camina con Carlota», que partirá a las 12.45 horas de la zona de la piscina. Por la tarde habrá atracciones infantiles, campeonato de mus, pintacaras y un concurso de disfraces para niños de hasta 12 años. La noche tendrá como protagonistas a El Show de Charly Teibol y, posteriormente, al DJ Carlins.

El domingo llegará una de las citas gastronómicas de las fiestas, con la Gran Paella Popular y el 32.º Concurso de Paellas. La programación incluye además un partido de fútbol entre casados y solteros, una actividad de baloncesto, atracciones infantiles, bingo familiar y un concurso de lanzamiento de aviones de papel. La jornada concluirá con una sesión de cine familiar y música del DJ Carlins.

"Sotolimpiadas"

El lunes será el turno de actividades como el concurso infantil de tartas, las Sotolimpiadas tradicionales rurales y familiares, una propuesta de ganchillo en la calle y un quiz musical. A medianoche se lanzarán los fuegos artificiales, antes de la actuación de La Movida, con un repertorio de pop y rock español e internacional. El DJ Carlins prolongará la fiesta hasta las cinco de la madrugada.

El martes 8, jornada festiva, se celebrarán el torneo de petanca, el reparto del bollo y una sesión vermú. También habrá misa campestre, atracciones infantiles y, por la tarde, una fiesta de la espuma. La entrega de trofeos está prevista para las 17.30 horas.

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Entre las propuestas que se desarrollarán durante las fiestas figura también el paintball, con sesiones de mañana y tarde y reserva previa, dirigido a participantes de entre 8 y 14 años. Los menores deberán contar con autorización paterna o del tutor. Para las actividades deportivas y los juegos de mesa, las inscripciones serán gratuitas y deberán realizarse en la oficina de administración de la comunidad antes del 2 de septiembre.