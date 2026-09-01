Llanera culmina el saneamiento de Fonciello con 222.000 euros de inversión

El Ayuntamiento de Llanera acaba de concluir la cuarta y última fase del proyecto de saneamiento de Fonciello, una actuación iniciada en 2020 con el objetivo de extender la red en esta zona de la parroquia. Los trabajos de esta última parte han supuesto una inversión municipal de 222.194 euros y permitirán dar servicio a diez viviendas situadas en las inmediaciones del centro comercial Leroy Merlin y de la carretera.

La actuación, recibida este martes por el Ayuntamiento, conecta la zona con la red proyectada durante la segunda fase mediante un colector principal de aproximadamente 579 metros y un ramal secundario de unos 220 metros. Las obras han permitido ejecutar once acometidas domiciliarias de saneamiento. El trazado discurre mayoritariamente por caminos municipales, aunque incluye el cruce de la carretera LL-4 y algunos tramos por parcelas privadas. Los firmes afectados durante los trabajos han sido repuestos.

La alcaldesa, Eva María Pérez, visitó la actuación acompañada por el concejal de Medio Rural, David del Pozo, y la jefa municipal de Infraestructuras, Carmen Bernaldo de Quirós. "Con esta obra que concluimos hoy damos servicio a diez casas más de Fonciello y avanzamos en el proyecto completo de saneamiento de esta parroquia", señaló la regidora.

Caminos

Los trabajos forman parte de un contrato municipal de mejora de infraestructuras valorado en 583.573 euros y dividido en dos lotes. Así, junto al saneamiento de Fonciello se incluye el acondicionamiento de los caminos de Las Cabañas y Anguilón, en Silvota, una actuación que ya se encuentra en ejecución y cuenta con un presupuesto de 298.086 euros. El proyecto recoge el saneamiento y pavimentación de ambos viales y la instalación de señalización vertical y horizontal para mejorar la seguridad.

Ambas actuaciones se financian dentro del programa de inversiones con cargo al remanente de tesorería puesto en marcha por el equipo de gobierno. El Ayuntamiento incorporó más de tres millones de euros al presupuesto municipal para financiar diferentes proyectos, según explicó Pérez. Entre los que actualmente se encuentran en ejecución figuran la ampliación de la tubería de abastecimiento de agua de Villar, los nuevos aparcamientos de Lugo y Posada o la construcción del Espacio Joven de Lugo.

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"El remanente nos permite impulsar proyectos estratégicos que dan respuesta a las necesidades de los vecinos y refuerzan infraestructuras básicas que mejoran la calidad de vida en el concejo", afirmó la alcaldesa. Dentro de este programa ya se han ejecutado actuaciones en los caminos de Villayo y trabajos de drenaje y reparación del firme de un camino en Castiello.