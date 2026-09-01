Medio millar de vecinos de Ables celebran el Día del Socio con paella y juegos para todos

La Asociación de Vecinos de San Juan de Ables celebró este domingo su Jira y Día del Socio en el recinto ferial de Llanera con más de 500 personas y una jornada con actividades para todas las edades y todos los públicos.

Tras la celebración de la misa en el recinto ferial de Ables, la diversión comenzó por el estómago: la organización vendió un total de 375 raciones de paella, a diez euros cada una, un menú que incluyó también pan, postre y bebida para transformar la sesión en una pitanza en toda regla.

Los más pequeños también tuvieron su parcela, con un castillo hinchable a su disposición instalado por la asociación de forma gratuita. La programación incluyó asimismo juegos tradicionales, con carreras de sacos, carreras de carretillos y tiro de cuerda en las que participaron vecinos de todas las edades, para regocijo general.

La jornada sirvió también para empezar a vender la lotería de Navidad, que constituye una de las principales fuentes de financiación de un colectivo que quiere seguir manteniéndose activo y que cuenta con un gran respaldo por parte de los residentes en la parroquia.

Noticias relacionadas

Las fiestas vieron recortado este año su programación por la falta de relevo generacional.