El Pleno de Llanera aborda la nueva adjudicación de la gestión del complejo deportivo Santi Cazorla

El Pleno del Ayuntamiento de Llanera aborda este jueves la adjudicación de la gestión integral del complejo deportivo Santi Cazorla, en Lugo, una concesión con un valor estimado de 10,3 millones de euros y una duración inicial de diez años. La propuesta llega a la Corporación después de que la segunda licitación convocada por el Consistorio haya vuelto a recibir una única oferta, presentada por la misma empresa que ya había concurrido en solitario al primer procedimiento.

Local Sports Center Management es la compañía propuesta para hacerse con la concesión después de superar las valoraciones técnica y económica. La mesa de contratación le otorgó 74 puntos sobre un máximo de cien. Además, comprobó que su proposición no incurre en valores anormales o desproporcionados.

Si la propuesta recibe el respaldo de la Corporación se cerraría un proceso que tuvo que reiniciarse el pasado mes de junio. El Ayuntamiento había convocado anteriormente otro concurso para gestionar las instalaciones, al que también concurrió únicamente Local Sports Center Management, pero decidió renunciar a continuar con aquella adjudicación. El concejal de Deportes, José Antonio González, defendió entonces que la decisión respondía al interés público después de analizar la evolución del procedimiento y los informes incorporados al expediente. Según explicó, continuar en las condiciones planteadas inicialmente no garantizaba "el nivel de servicio, ni la viabilidad, ni el modelo de gestión óptimo" que requería el complejo.

El Pleno del 4 de junio en el que se abordó la renuncia al procedimiento anterior aprobó también la nueva licitación. El concurso se publicó el día 9 y permaneció abierto hasta el 29 de julio. La concurrencia volvió a limitarse a una empresa para un contrato de diez años de duración inicial que recoge dos posibles prórrogas de cinco años cada una, vinculadas a la amortización de las inversiones de ampliación y mejora de las instalaciones.

La propuesta presentada y que mañana mismo va a abordar la Corporación incluye una renovación completa de la sala de fitness, con hasta 96 unidades de equipamiento, y la creación de una nueva zona de ciclo indoor con 16 elementos. También plantea ampliar la oferta de actividades acuáticas y dirigidas, desarrollar programas relacionados con la salud e introducir nuevas herramientas digitales para la gestión y atención de los usuarios. En las pistas exteriores de pádel prevé una escuela de iniciación, reservas para uso libre y la organización de torneos.

Mantenimiento

Las actuaciones de mantenimiento cobran especial importancia por el estado de conservación de diferentes partes del complejo. Los informes técnicos incorporados al expediente recogen fisuras y desperfectos en impermeabilizaciones, corrosión, humedades y filtraciones en distintos puntos de las instalaciones. La propuesta presentada incluye intervenciones sobre humedades y falsos techos. Además, atribuye al concesionario la responsabilidad del mantenimiento y conservación durante toda la vigencia del contrato de gestión.

Noticias relacionadas

Para los espacios exteriores se plantean zonas verdes, espacios recreativos, al menos veinte nuevas plazas gratuitas de aparcamiento en la parte del solarium y una zona de entrenamiento funcional. Este apartado recibió la peor valoración técnica de la oferta. Fueron 1,25 puntos sobre cinco y la calificación de "deficiente", fundamentalmente porque la documentación presentada no concretaba el presupuesto de las inversiones ni incorporaba un cronograma de ejecución.