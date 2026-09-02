Los Potrincos de Cayés ya tienen fecha para la quinta edición de su evento solidario: música, gastronomía y un gran sorteo
Los beneficios irán destinados a los colectivos Llanera sin Barreras y Talentos Diversos
El recinto ferial de Llanera celebra entre los días 11 y 13 de este mes de septiembre un evento solidario, organizado por Los Potrincos de Cayés, y que en esta quinta edición destinará las aportaciones recaudadas a los colectivos Llanera sin Barreras y Talentos Diversos.
El evento contará con música en directo, sorteo de regalos, gastronomía, zona de acampada, sesiones vermú y hasta una ruta en moto. La entrada a los conciertos y actividades será gratuita, pero existe la opción de colaborar mediante la inscripción para participar en la corderada del domingo por 40 euros o el pack completo con acceso a las diferentes comidas de los tres días, por un total de 50 euros.
El programa se iniciará el viernes 11 con diferentes conciertos de 18.00 a 22.00 horas, una cena de caldereta de cordero y la apertura de la zona de acampada.
El sábado 12 será completo desde las 9.00 horas con los desayunos. Habrá sesión vermú y una paellada para la comida. Por la tarde, desde las 16.00 horas, se plantearán juegos tradicionales moteros y por la noche, desde las 22.00 horas, se ofrecerá "cachopada" y más música.
El cierre llegará el domingo 13, con una ruta en moto por Llanera y Candamo tras el desayuno. Habrá corderada para la comida, a las 15.00 horas, y un final con sorteo de regalos, entre los que se incluye una moto, desde las 17.00 horas.
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