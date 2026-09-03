Llanera aprueba una moción urgente del PSOE de apoyo a Ceuta con la abstención de IU y el rechazo de PP y Vox

El Ayuntamiento de Llanera se convirtió este jueves en el primer consistorio asturiano gobernado por el PSOE en aprobar una moción socialista de "apoyo y solidaridad" con Ceuta. El Grupo municipal llevó la iniciativa al Pleno por la vía de urgencia al día siguiente de las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), movilización a la que no se sumó la FSA. La propuesta salió adelante solo con los votos del PSOE, ya que el concejal de IU se abstuvo y los del PP y Vox votaron en contra.

La moción fue presentada por el portavoz socialista, José Antonio González, y expresa la solidaridad del Ayuntamiento con la ciudadanía ceutí ante la situación generada por los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio. El texto reclama una respuesta basada en "la unidad". "Estar con Ceuta significa cumplir la ley, proteger la convivencia y garantizar los derechos humanos", defienden los socialistas, para añadir que "la solidaridad no puede quedarse en palabras: se demuestra trabajando y colaborando, con hechos, con recursos, con coordinación y con responsabilidad",

El PSOE sostiene que la situación en Ceuta supone "una crisis humanitaria, de seguridad y de convivencia", que requiere una "respuesta integral y respetuosa con los derechos humanos, con especial atención a los menores". Por ello, incluye también en su propuesta el rechazo a "los discursos racistas" y a la "utilización partidista del dolor de la ciudadanía".

La moción plantea "expresar la solidaridad de Llanera con la ciudadanía de Ceuta", reclama una "colaboración plena entre administraciones" y condena "cualquier forma de violencia contra las personas migrantes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las organizaciones humanitarias". "No podemos permitir que el dolor o una situación de crisis se conviertan en combustible para la crispación. Las instituciones tienen que estar al servicio de la gente y trabajar para encontrar soluciones, no para alimentar la confrontación", sostiene el PSOE.

Violencia

La propuesta incluye, finalmente, "trasladar los acuerdos al gobierno de España y a la ciudad autónoma de Ceuta, como muestra del respaldo institucional planteado por el Grupo municipal socialista".

El PP y Vox justificaron su voto en contra cuestionando tanto el momento como la fórmula elegida por los socialistas para presentar la iniciativa. El portavoz popular, Silverio Argüelles, diputado nacional, había asistido horas antes en el Congreso de los Diputados a la comparecencia de Pedro Sánchez sobre la crisis de Ceuta. "El momento de apoyarles era ayer. Fue lo que nos pidieron los ceutíes", afirmó Argüelles en referencia a las concentraciones celebradas el miércoles. El portavoz popular acusó a los socialistas de pretender "redimir" su ausencia en esas movilizaciones con esta moción y fue tajante: "No vamos a blanquearles".

El portavoz popular reconoció estar de acuerdo con bastantes aspectos del contenido de la moción y aseguró que el PSOE "pudo haber buscado un acuerdo para aprobar una declaración institucional de apoyo a Ceuta en lugar de presentar una moción por la vía de urgencia".

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Desde Vox, Pedro Villafañe, también afeó a los socialistas que presenten una moción tras no haber acudido a la convocatoria del miércoles o que eludan expresiones como "invasión". Gonzalo Bengoa, de IU, criticó la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, y alertó contra la violencia y el racismo.