Llanera considera "un éxito" sus campamentos de conciliación veraniega, que concluyen el próximo lunes con una alta participación

Los campamentos de verano de Llanera encaran su recta final. El programa municipal, que concluirá el próximo lunes, día 7, cierra una edición que el Ayuntamiento considera un "éxito" y en la que ha vuelto a apostar por la gratuidad y la adaptación de los horarios para facilitar la conciliación de las familias. La iniciativa se desarrolla en el colegio San José de Calasanz, en Posada, y cuenta con recursos específicos para garantizar la participación de menores con necesidades educativas especiales. La programación combina juegos, deporte, actividades artísticas, animación a la lectura y dinámicas de grupo. La igualdad, la empatía, los derechos del niño y el respeto por el patrimonio cultural y natural forman parte también de los contenidos que se trabajan de manera transversal, subrayan fuentes municipales.

La alcaldesa, Eva María Pérez, visitó los campamentos y destacó la importancia de este servicio para las familias del concejo. «La conciliación es una prioridad para este equipo de gobierno, porque contribuye directamente a mejorar la calidad de vida de las familias y el mayor ejemplo son estos campamentos de conciliación que ofrecemos de forma gratuita durante el verano», señaló. «Queremos que las familias de Llanera tengan a su disposición recursos que les permitan organizar su día a día con mayor tranquilidad y que, además, sean accesibles para todos», añadió. Por su lado, la concejala de Infancia, Susana García, incidió en la vertiente educativa y social del programa. «Nuestro objetivo es que los campamentos sean mucho más que un recurso de conciliación. Queremos que sean espacios de convivencia, aprendizaje y diversión, donde todos los niños y niñas puedan participar y sentirse integrados», afirmó.

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Los campamentos forman parte de la red de servicios de conciliación familiar que el Ayuntamiento ofrece durante los principales periodos no lectivos del año. El Consistorio plantea estos programas como una herramienta para atender las necesidades de organización de las familias y, al mismo tiempo, ofrecer actividades de ocio educativo a los menores.