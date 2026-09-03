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Llanera se vuelca con sus niños saharauis: tren turístico, talleres, una comida y mucha diversión en la jornada organizada por el Ayuntamiento

El objetivo de la iniciativa es "favorecer la integración y el conocimiento del municipio, fortaleciendo los lazos de solidaridad y convivencia"

La alcaldesa, Eva María Pérez, con los menores, durante la actividad.

La alcaldesa, Eva María Pérez, con los menores, durante la actividad.

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José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Posada de Llanera

Los quince niños saharauis que pasan este verano con familias de acogida participaron en una jornada de actividades organizada por el Ayuntamiento dentro del programa «Vacaciones en Paz». Los pequeños realizaron varios talleres y se desplazaron en tren turístico hasta Posada, donde compartieron una comida y continuaron con diferentes propuestas de ocio.

La jornada comenzó con varios talleres, para los que los niños, acompañados por sus monitoras, se dividieron en dos grupos. Uno de ellos consistió en la construcción de robots de madera, utilizando piezas de madera, tornillos, alambres y otros materiales reciclados. También participaron en una actividad de elaboración y decoración de galletas saludables.

Tras los talleres, los quince menores se desplazaron en tren turístico hasta Posada, donde compartieron una comida y participaron en diferentes actividades de ocio.

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Los pequeños pasan estos meses con familias de acogida a través de «Vacaciones en Paz», un programa que permite a niños saharauis disfrutar de una estancia durante los meses de verano. El Ayuntamiento de Llanera pretende "favorecer su integración y conocimiento del municipio, mediante una oportunidad para fortalecer los lazos de solidaridad y convivencia". Por ello, mantiene año tras año su apoyo y colaboración, poniendo a disposición de los menores actividades y espacios municipales para que puedan disfrutar de su verano en el concejo.

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