Llanera adjudica la gestión del centro deportivo Santi Cazorla de Lugo en un Pleno que oficializó la dimisión del concejal de Vox Pedro Villafañe

El Pleno del Ayuntamiento de Llanera aprobó este jueves la adjudicación de la gestión integral del complejo deportivo Santi Cazorla, en Lugo, a Local Sports Center Management, la única empresa que presentó oferta al concurso. La propuesta salió adelante con los votos favorables del PSOE, que gobierna el concejo, así como de los ediles del PP y Vox, mientras que el de IU se abstuvo.

El concejal de Deportes, José Antonio González, aseguró que con la nueva adjudicación se abre una etapa de "estabilidad, calidad y modernización" en el complejo deportivo. El edil destacó que las instalaciones serán mejoradas y ofrecerán más servicios a los usuarios. El respaldo de PP y Vox a la adjudicación no evitó las críticas de ambos grupos a la gestión realizada por el gobierno socialista.

Una década

La adjudicación pone fin a un proceso que tuvo que reiniciarse el pasado mes de junio y entrega a Local Sports Center Management la gestión de las instalaciones durante un periodo inicial de diez años. El contrato tiene un valor estimado de 10,3 millones de euros y contempla dos posibles prórrogas de cinco años cada una, vinculadas a la amortización de las inversiones de ampliación y mejora del complejo.

Local Sports Center Management volvió a ser la única aspirante en la segunda licitación, después de haber concurrido también en solitario al primer procedimiento. La mesa de contratación otorgó a su propuesta 74 puntos sobre un máximo de cien tras las valoraciones técnica y económica y comprobó que la oferta no incurría en valores anormales o desproporcionados.

El Ayuntamiento había renunciado en junio a continuar con la primera adjudicación. El concejal de Deportes defendió entonces que la decisión respondía al interés público después de analizar la evolución del procedimiento y los informes incorporados al expediente. Según explicó, seguir adelante en las condiciones inicialmente planteadas no garantizaba "el nivel de servicio, ni la viabilidad, ni el modelo de gestión óptimo" que requería el complejo.

El mismo Pleno del 4 de junio que acordó la renuncia al procedimiento anterior dio luz verde a la convocatoria de una nueva licitación. El concurso se publicó el 9 de junio y permaneció abierto hasta el 29 de julio. Pese a la revisión del procedimiento, la concurrencia volvió a limitarse a la misma empresa.

La propuesta adjudicada contempla una renovación completa de la sala de fitness, con hasta 96 unidades de equipamiento, y la creación de una nueva zona de ciclo indoor con 16 elementos. También prevé ampliar las actividades acuáticas y dirigidas, desarrollar programas relacionados con la salud e incorporar nuevas herramientas digitales para la gestión y atención a los usuarios.

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Por otro lado, en la sesión plenaria se oficializó la dimisión del concejal de Vox Pedro Manuel Villafañe Granda por motivos persaonales. Tanto la alcaldesa, Eva María Pérez, como el portavoz del PP, Silverio Argüelles, agradecieron al edil su trabajo durante el presente mandato.