Llanera culmina la mejora de varios caminos de Ferroñes

El Ayuntamiento de Llanera ha culminado las obras de renovación de pavimentos y servicios en varios caminos de Ferroñes. En concreto, se ha intervenido en el camino de la Miranda (AS-17) a Ferroñes, en el del Molín y su ramal a Ca Espina y en el camino del apeadero de Renfe.

El proyecto incluyó tanto la rehabilitación de los firmes como diferentes actuaciones de drenaje. En el caso del camino de la Miranda, la renovación y ampliación de la red de abastecimiento, además de trabajos de mejora de las cunetas, pavimentación y señalización. En los otros se ha actuado sobre los firmes para recuperar unas condiciones adecuadas de comodidad y seguridad para sus usuarios.

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La alcaldesa, Eva María Pérez, que visitó la zona, destaca que "mejorar los caminos y las infraestructuras de nuestros núcleos rurales es una prioridad para este Ayuntamiento, porque supone mejorar directamente la calidad de vida y la seguridad de nuestros vecinos. Ferroñes necesitaba esta intervención que mejora no solo el pavimento, sino también varios servicios".