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Llanera culmina la mejora de varios caminos de Ferroñes

La actuación ha permitido ampliar la red de abastecimiento de la Miranda

Eva María Pérez, segunda por la izquierda, en uno de los caminos. | A. LL.

Eva María Pérez, segunda por la izquierda, en uno de los caminos. | A. LL.

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José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Posada de Llanera

El Ayuntamiento de Llanera ha culminado las obras de renovación de pavimentos y servicios en varios caminos de Ferroñes. En concreto, se ha intervenido en el camino de la Miranda (AS-17) a Ferroñes, en el del Molín y su ramal a Ca Espina y en el camino del apeadero de Renfe.

El proyecto incluyó tanto la rehabilitación de los firmes como diferentes actuaciones de drenaje. En el caso del camino de la Miranda, la renovación y ampliación de la red de abastecimiento, además de trabajos de mejora de las cunetas, pavimentación y señalización. En los otros se ha actuado sobre los firmes para recuperar unas condiciones adecuadas de comodidad y seguridad para sus usuarios.

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La alcaldesa, Eva María Pérez, que visitó la zona, destaca que "mejorar los caminos y las infraestructuras de nuestros núcleos rurales es una prioridad para este Ayuntamiento, porque supone mejorar directamente la calidad de vida y la seguridad de nuestros vecinos. Ferroñes necesitaba esta intervención que mejora no solo el pavimento, sino también varios servicios".

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