Soto de Llanera se moviliza por la pequeña Carlota: Más de 200 personas participan en la marcha solidaria para recaudar fondos

Soto de Llanera convirtió este sábado sus fiestas en una muestra de apoyo a la pequeña Carlota, aquejada por una enfermedad rara. Unas 200 personas participaron en la marcha solidaria organizada para recaudar fondos para la investigación del síndrome de Cockayne tipo B, una iniciativa que partió de las piscinas del Sector 1 y concluyó en la carpa de las fiestas. La caminata, que también podía realizarse en bicicleta, se desarrolló bajo el lema «Soto de Llanera camina con Carlota».

La actividad se sumó al resto de propuestas del programa festivo, que incluye además un mercadillo solidario del Rotary Club de Oviedo, con presencia durante varias jornadas. La campaña de apoyo a Carlota busca contribuir a reunir los dos millones de euros necesarios para avanzar hacia el primer ensayo clínico de una terapia génica para su enfermedad. Además, los organizadores de los festejos tienen en marcha una rifa cuyos números están a disposición de los interesados durante las celebraciones. El ganador de la nevera americana y la lavadora de última generación que se sortean gracias a "Espacio doméstico" se darán a conocer el próximo martes, a las 17.30 horas.

Las fiestas de Soto de Llanera continuarán este domingo día 6. A las 11 horas se disputará el tradicional partido de fútbol entre casados y solteros en la pradera central y a las 12.30 horas habrá una actividad de baloncesto. El mercadillo solidario volverá a instalarse a las 13 horas.

Paellada

La gastronomía tendrá uno de los principales protagonismos del día. A las 14 horas se servirá la gran paella popular, con raciones a nueve euros, y media hora después comenzará el 32.º Concurso de Paellas. Por la tarde habrá atracciones infantiles de 16 a 20 horas, bingo familiar a las 17 horas y un concurso de lanzamiento de aviones de papel a las 18 horas. La jornada terminará con una sesión de cine familiar, a las 20.45 horas, y música de DJ Carlins desde las 23.30 hasta las 3.30 horas.

El lunes 7 mantendrá las competiciones deportivas, los juegos de mesa y el paintball. A las 11 horas se celebrará el concurso infantil de tartas y, a las 13 horas, volverá el mercadillo solidario. Por la tarde están previstas las Sotolimpiadas tradicionales rurales y familiares, a las 17 horas; una actividad de ganchillo en la calle, a las 18 horas, y un quiz musical a las 20 horas. La noche tendrá como principales citas los fuegos artificiales, a medianoche, la actuación de La Movida, a las 00.30 horas, y una nueva sesión de DJ Carlins desde las 2 horas.

Noticias relacionadas

Las fiestas concluirán el martes 8. La jornada comenzará con el torneo de petanca, a las 11 horas, y continuará con el reparto del bollo, a las 11.45 horas. A mediodía se sucederán la sesión vermú, las atracciones infantiles y la misa campestre, mientras que el mercadillo solidario volverá a abrir a las 13 horas. Por la tarde habrá fiesta de la espuma, a las 16 horas, y la entrega de trofeos, a las 17.30 horas, que pondrá el punto final al programa festivo.