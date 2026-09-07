Llanera sin Barreras celebra una excursión y jornada de convivencia

La lluvia obligó a modificar parte de los planes, pero no impidió que Llanera sin Barreras disfrutara de su excursión sociocultural a Rioseco. La asociación llanerense se desplazó el pasado domingo hasta Sobrescobio para conocer el Centro de Interpretación de La Casa del Agua y acercarse a la historia y el patrimonio vinculados a este recurso.

El fuerte chaparrón registrado durante la jornada hizo necesario introducir algunos cambios en la organización, aunque finalmente todos los participantes pudieron realizar juntos la visita guiada al centro, que se prolongó durante más de una hora. De la mano de la guía el grupo pudo descubrir la relación del agua con el territorio, la historia y la forma de vida de sus habitantes.

Las explicaciones sirvieron también para conocer aspectos del patrimonio asturiano que a menudo pasan desapercibidos, en una visita que permitió al grupo acercarse a la realidad de la cuenca del Nalón y a la importancia que el agua ha tenido en su desarrollo.

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Concluida la actividad, la climatología dio una tregua y los participantes pudieron pasear por Rioseco y conocer algunos de sus rincones antes de continuar la jornada en un restaurante. Allí compartieron una comida y una larga sobremesa que pusieron el cierre a la excursión organizada por uno de los colectivos más activos del concejo.