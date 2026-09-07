Llanera celebra un torneo de baloncesto en silla de ruedas
La actividad, organizada por el club local y el Ayuntamiento, contó con varias categorías
Lugo de Llanera convirtió este pasado sábado su Skate Park en una cancha de baloncesto con una jornada que reunió a jugadores de distintas categorías y modalidades para disfrutar del deporte al aire libre y para todos.
El 3x3 Llanera, organizado por el Club Baloncesto Llanera con la colaboración del Ayuntamiento, tuvo como uno de sus principales atractivos el baloncesto en silla de ruedas, abierto a la participación del público y que compartió espacio con las categorías femenina y masculina y con jugadores con diversidad funcional.
La actividad permitió acercar a un espacio al aire libre una modalidad habitualmente vinculada a las instalaciones deportivas y ofrecer al público la posibilidad de ver de cerca el desarrollo del baloncesto en silla de ruedas, con equipos mixtos y participantes de diferentes capacidades.
La programación incluyó además una serie de partidos en el formato de 3x3, así como concursos de tiro y diferentes pruebas de habilidad para entusiasmo del público. La propuesta reunió así distintas formas de practicar este deporte, desde las categorías convencionales hasta el baloncesto adaptado, dando una lección de inclusión y respeto. LUJÁN PALACIOS
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