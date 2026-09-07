Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Soto de Llanera pone la paella para 175 personas

Las fiestas se extienden hasta el martes, día del socio, con misa y reparto del bollo

El reparto de la paella

El reparto de la paella

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luján Palacios

Luján Palacios

Soto de Llanera

Soto de Llanera sigue inmersa en la celebración de sus fiestas anuales, y lo hace sentada a la mesa y a lo grande. La gran paellada celebrada este domingo en los festejos repartió 175 raciones, dando ejemplo de la unión vecinal que precisamente persiguen sus habitantes. Ha sido todo un éxito, y la programación continúa hoy, lunes, con competiciones deportivas, juegos tradicionales, actividades infantiles y propuestas organizadas por la Asociación de Vecinos, antes de cerrar el martes con el reparto del bollo, la misa campestre y la fiesta de la espuma.

La jornada arrancará con las competiciones de tenis, pádel y tenis de mesa, además de los torneos de ajedrez y parchís en la zona de la carpa. También habrá paintball, de 10.30 a 14.30 y de 16.00 a 20.00 horas, con reserva previa obligatoria y comienzo de las partidas a las horas establecidas.

Los más pequeños tienen concurso infantil de tartas, en la carpa, mientras que habrá nueva sesión del Mercadillo Solidario del Rotary Club de Oviedo, en el entorno del área comercial. Por la tarde, a las 17 horas, llegarán las Sotolimpiadas tradicionales, con pruebas rurales y familiares, y a las 18 horas habrá una actividad de ganchillo en la calle organizada por la Asociación de Vecinos.

Fuegos

La programación del lunes continuará a las 20 horas con un quiz musical en la carpa, también organizado por la Asociación de Vecinos. La noche tendrá uno de sus momentos destacados a medianoche, con los fuegos artificiales, seguidos a las 00.30 horas por la actuación de La Movida, con un repertorio de pop-rock español e internacional. A las dos de la madrugada tomará el relevo el DJ Carlins, que prolongará la sesión hasta las cinco.

El martes, día 8, se mantendrán las competiciones de tenis, pádel y tenis de mesa, así como las de ajedrez y parchís y las sesiones de paintball. La jornada comenzará además con el torneo de petanca, a las 11 horas, en la zona habilitada para esta disciplina.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Llanera

Uno de los actos tradicionales de la última jornada será el reparto del bollo, previsto a las 11.45 horas junto al hórreo. A las 12 horas comenzará también la sesión vermú en la barra de la carpa y la misa campestre, en la zona de la carpa. Durante esa franja, de 12 a 15 horas, habrá atracciones infantiles con futbolín humano, Super Héroes y barco pirata.

Noticias relacionadas

El Mercadillo Solidario del Rotary Club de Oviedo volverá a instalarse el martes a las 13 horas, mientras que a las 16 horas está programada la fiesta de la espuma. El programa festivo concluirá a las 17.30 horas con la entrega de trofeos en la carpa, que pondrá el punto final a las celebraciones de Soto de Llanera.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Leticia Sabater, a lo 'Superestrella' en Ferroñes, que celebra hoy la 'Comilona' y contará con la actuación de Vicente Díaz
  2. El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
  3. Un vecino de Llanera denuncia que el Ayuntamiento le ha 'desahuciado' de sus fincas
  4. El Ayuntamiento autoriza al único taxi adaptado que presta servicio en Llanera a usar todas las paradas disponibles en el concejo
  5. «Nevada», yegua estrella en Llanera, pare un potro que se llamará «Pelayo» en homenaje a Asturias
  6. Lugo de Llanera estrena zona vallada para la colonia felina: 'Ahora los gatos tienen un espacio seguro
  7. Pantoja Pantojina Manoleta' y 'Manolita', las yeguas y sus crías que protagonizan la subasta del Concurso Equino de Llanera
  8. Llanera aprueba una moción urgente del PSOE de apoyo a Ceuta con la abstención de IU y el rechazo de PP y Vox

Soto de Llanera pone la paella para 175 personas

Soto de Llanera pone la paella para 175 personas

Llanera celebra un torneo de baloncesto en silla de ruedas

Llanera celebra un torneo de baloncesto en silla de ruedas

Soto de Llanera se moviliza por la pequeña Carlota: Más de 200 personas participan en la marcha solidaria para recaudar fondos

Soto de Llanera se moviliza por la pequeña Carlota: Más de 200 personas participan en la marcha solidaria para recaudar fondos

Llanera culmina la mejora de varios caminos de Ferroñes

Llanera aprueba una moción urgente del PSOE de apoyo a Ceuta con la abstención del PP

Llanera aprueba una moción urgente del PSOE de apoyo a Ceuta con la abstención del PP

Llanera culmina el saneamiento de Fonciello con 222.000 euros de inversión

El Pleno de Llanera aborda la nueva adjudicación de la gestión del complejo deportivo Santi Cazorla

Los Potrincos de Cayés ya tienen fecha para la quinta edición de su evento solidario: música, gastronomía y un gran sorteo

Los Potrincos de Cayés ya tienen fecha para la quinta edición de su evento solidario: música, gastronomía y un gran sorteo
Tracking Pixel Contents