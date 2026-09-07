Soto de Llanera pone la paella para 175 personas

Soto de Llanera sigue inmersa en la celebración de sus fiestas anuales, y lo hace sentada a la mesa y a lo grande. La gran paellada celebrada este domingo en los festejos repartió 175 raciones, dando ejemplo de la unión vecinal que precisamente persiguen sus habitantes. Ha sido todo un éxito, y la programación continúa hoy, lunes, con competiciones deportivas, juegos tradicionales, actividades infantiles y propuestas organizadas por la Asociación de Vecinos, antes de cerrar el martes con el reparto del bollo, la misa campestre y la fiesta de la espuma.

La jornada arrancará con las competiciones de tenis, pádel y tenis de mesa, además de los torneos de ajedrez y parchís en la zona de la carpa. También habrá paintball, de 10.30 a 14.30 y de 16.00 a 20.00 horas, con reserva previa obligatoria y comienzo de las partidas a las horas establecidas.

Los más pequeños tienen concurso infantil de tartas, en la carpa, mientras que habrá nueva sesión del Mercadillo Solidario del Rotary Club de Oviedo, en el entorno del área comercial. Por la tarde, a las 17 horas, llegarán las Sotolimpiadas tradicionales, con pruebas rurales y familiares, y a las 18 horas habrá una actividad de ganchillo en la calle organizada por la Asociación de Vecinos.

Fuegos

La programación del lunes continuará a las 20 horas con un quiz musical en la carpa, también organizado por la Asociación de Vecinos. La noche tendrá uno de sus momentos destacados a medianoche, con los fuegos artificiales, seguidos a las 00.30 horas por la actuación de La Movida, con un repertorio de pop-rock español e internacional. A las dos de la madrugada tomará el relevo el DJ Carlins, que prolongará la sesión hasta las cinco.

El martes, día 8, se mantendrán las competiciones de tenis, pádel y tenis de mesa, así como las de ajedrez y parchís y las sesiones de paintball. La jornada comenzará además con el torneo de petanca, a las 11 horas, en la zona habilitada para esta disciplina.

Uno de los actos tradicionales de la última jornada será el reparto del bollo, previsto a las 11.45 horas junto al hórreo. A las 12 horas comenzará también la sesión vermú en la barra de la carpa y la misa campestre, en la zona de la carpa. Durante esa franja, de 12 a 15 horas, habrá atracciones infantiles con futbolín humano, Super Héroes y barco pirata.

Noticias relacionadas

El Mercadillo Solidario del Rotary Club de Oviedo volverá a instalarse el martes a las 13 horas, mientras que a las 16 horas está programada la fiesta de la espuma. El programa festivo concluirá a las 17.30 horas con la entrega de trofeos en la carpa, que pondrá el punto final a las celebraciones de Soto de Llanera.