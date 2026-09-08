El Ayuntamiento de Llanera ultima las obras del nuevo Espacio Joven de Lugo

El Ayuntamiento de Llanera tiene prácticamente listo el nuevo Espacio Joven de Lugo de Llanera, un equipamiento que permitirá transformar el local municipal situado en la calle Santa María 2-4 Bajo en un espacio multiusos destinado a los jóvenes del concejo. La alcaldesa, Eva María Pérez, visitó el pasado viernes las obras, que se encuentran en su fase final y cuentan con un presupuesto de adjudicación de 88.571,99 euros. El plazo de ejecución es de tres meses y está previsto que los trabajos concluyan el próximo 3 de octubre.

La actuación supone la reforma integral de un local de 61,40 metros cuadrados de superficie construida y 54,22 metros cuadrados útiles, que tendrá un aforo máximo de 30 personas. El principal espacio será un aula multiusos de 44,37 metros cuadrados, concebida para acoger diferentes actividades dirigidas a la población joven.

El equipamiento contará también con un aseo accesible, un oficio destinado al almacenamiento y las labores de limpieza y una zona específica para los equipos de climatización y ventilación. El diseño busca adaptar el inmueble a distintos usos y permitir que el Ayuntamiento pueda desarrollar en él una programación específica para los jóvenes de Lugo de Llanera.

Nuevos usos

«Con este proyecto queremos poner a disposición de los jóvenes de Lugo de Llanera un espacio propio, moderno, accesible y preparado para acoger diferentes actividades», señaló Eva María Pérez durante su visita a las obras. La regidora destacó además que la intervención permite «recuperar y acondicionar un espacio municipal para darle un nuevo uso y ofrecer más alternativas de encuentro, participación y ocio para nuestros jóvenes».

Uno de los aspectos contemplados en la reforma es la mejora de las condiciones de eficiencia energética y confort. Para ello se incorpora aislamiento térmico en la envolvente del edificio, además de sistemas de ventilación mecánica y climatización. El objetivo es que el local pueda mantener unas condiciones adecuadas para su utilización durante todo el año.

El nuevo espacio estará físicamente conectado con el Centro Social municipal, ya que el local dispone de una puerta de comunicación con este equipamiento. Sin embargo, tendrá un funcionamiento independiente y contará con sus propios servicios de agua, saneamiento y electricidad, de manera que pueda desarrollar su actividad de forma autónoma.

La alcaldesa incidió en que la actuación forma parte de la estrategia municipal para aprovechar y adaptar los equipamientos existentes a nuevas necesidades. «Estamos haciendo una apuesta por generar espacios municipales que respondan a las necesidades de nuestros vecinos y, en este caso concreto, por ofrecer a la juventud de Llanera un lugar donde puedan desarrollar actividades y disfrutar de un espacio pensado para ellos», afirmó.

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La intervención se encuentra ya en su recta final, con la previsión municipal de que el espacio pueda quedar terminado a principios de octubre.