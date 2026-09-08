Bombazo en el Boombastic: el festival de música vuelve a Llanera y ya tiene fechas

Bombazo en Llanera. El Boombastic vuelve al concejo. Apenas unas semanas después de despedirse del concejo con su anunciado «Last Dance» (último baile), la organización del festival ha sorprendido con un giro radical de sus planes: el certamen regresará a La Morgal en julio de 2027. Las fechas ya están fijadas: 15, 16 y 17 de julio.

El anuncio se ha realizado a través de las redes sociales mediante un vídeo promocional de tono deliberadamente críptico, en el que el festival plantea una nueva etapa para su cita asturiana. La organización apunta incluso a la posibilidad de alcanzar los 100.000 espectadores, duplicar el espacio destinado al camping y poner a la venta las primeras entradas de día por solo 10 euros, dentro de una estrategia con la que aspira a convertir al Boombastic Asturias en «el mayor festival de música de España».

El anuncio supone un cambio de rumbo respecto al mensaje lanzado este verano. El pasado mes de julio, el Boombastic se despidió de Llanera después de cuatro ediciones con un «Last Dance» que se presentó como la última edición antes de trasladar el festival fuera de Asturias y, al menos temporalmente, fuera de España. La organización había explicado entonces que buscaba un mercado menos saturado para continuar con el crecimiento del proyecto.

La despedida llegaba después de cuatro años de una fuerte implantación en Llanera y de un importante impacto económico para el concejo. El festival llegó a generar un impacto estimado de unos diez millones de euros en Llanera y por La Morgal pasaron más de 140.000 personas a lo largo de los tres días de cada edición, según los datos manejados durante los años anteriores.

Un adiós que ahora se convierte en regreso

El último Boombastic asturiano se celebró en julio bajo el lema «Last Dance», en un ambiente de despedida que, sin embargo, ya dejaba abierta la puerta a un futuro regreso. El festival cerró entonces su etapa asturiana con las actuaciones, entre otros, de Hijos de la Ruina —Natos y Waor junto a Recycled J—, C Marí y Metrika.

La relación entre el festival y Llanera había quedado consolidada después de cuatro ediciones. Por el escenario de La Morgal pasaron durante estos años algunos de los principales nombres de la música urbana y popular, entre ellos Bizarrap, Nathy Peluso, Nicki Nicole, C. Tangana y Beret, además de artistas como Emilia, Nicky Jam, Residente, Trueno y Estopa en la última edición.

El festival también convirtió La Morgal durante varios días en un punto de llegada para jóvenes de toda España. Miles de asistentes se alojaban en la zona de acampada y realizaban parte de su gasto en el propio concejo, mientras el modelo Boombastic se extendía a otras comunidades autónomas.

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El anuncio de 2027 cambia, por tanto, el relato de despedida construido durante los últimos meses. El «hasta luego» que acompañó al adiós de julio ya tiene fecha de regreso: 15, 16 y 17 de julio de 2027. Y la organización parece dispuesta a que esa vuelta no sea simplemente una nueva edición, sino el comienzo de una etapa de mayor dimensión.