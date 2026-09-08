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El Principado avanza en la reparación del firme de la carretera de Pruvia: así se ve ya la calzada reasfaltada

La actuación cuenta con una inversión de 503.347 euros y afecta a un total de 5,5 kilómetros repartidos en dos tramos

El tramo reparado

El tramo reparado

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Luján Palacios

Luján Palacios

Pruvia (Llanera)

Los trabajos de mejora de la carretera entre Lugones y Porceyo, a la altura de Pruvia, en Llanera, avanzan con la extensión de la nueva capa de rodadura, una de las principales actuaciones previstas dentro del proyecto impulsado por el Gobierno del Principado para mejorar las condiciones de seguridad de esta vía. La actuación cuenta con una inversión de 503.347 euros y afecta a un total de 5,5 kilómetros repartidos en dos tramos.

Los trabajos se desarrollan tanto en Llanera como en Gijón y permitirán renovar el firme de la carretera en distintos puntos de su recorrido. En el concejo llanerense, la intervención afecta especialmente a la travesía de Pruvia, mientras que en Gijón se actuará en las localidades de Salceo, Cenero y Pinzales.

Tramos

El primero de los tramos objeto de la actuación discurre entre los puntos kilométricos 4,6, a la altura de la rotonda de la ITV de Pruvia, y el 6,9. El segundo se extiende entre los kilómetros 11,4 y 14,7. El tramo situado entre ambos no forma parte de la intervención, ya que su mantenimiento y conservación corresponde a la empresa concesionaria de la explotación de la autovía AS-II.

Además de la renovación de la capa de rodadura, el proyecto contempla la mejora del sistema de drenaje y la renovación y refuerzo de las barreras de seguridad, así como de la señalización tanto vertical como horizontal. El objetivo es mejorar las condiciones de circulación y seguridad en una carretera que conecta Lugones con el entorno de Porceyo y que atraviesa varios núcleos habitados.

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Las obras, adjudicadas por el Principado con un plazo de ejecución de siete meses, comenzaron el pasado mes de julio. La actuación forma parte del programa de conservación y mantenimiento de la red viaria incluido en los presupuestos autonómicos de 2026, que contempla una inversión global superior a 97 millones de euros en este tipo de intervenciones.

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