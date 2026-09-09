La Confederación Hidrográfica construirá un nuevo depósito de agua en Pruvia para abastecer a Llanera

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha sacado a información pública el proyecto para renovar el depósito de agua de La Atalaya, en Pruvia, una de las infraestructuras principales del sistema de abastecimiento de agua de Llanera. La actuación, cuyo proyecto ha sido actualizado en junio de este año, contempla una inversión de 3.922.794,38 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. La previsión es que las obras puedan salir a licitación durante el último trimestre de 2026, una vez finalizados los trámites administrativos.

La solución planteada pasa, finalmente, por demoler el depósito existente y construir uno nuevo en el mismo emplazamiento. Los estudios realizados por la Confederación han detectado deficiencias relacionadas con las condiciones del terreno sobre el que se asienta la infraestructura, situada en una zona de media ladera, que presenta variaciones en su rigidez. El objetivo de la nueva construcción es garantizar la estabilidad del depósito y mejorar sus condiciones de funcionamiento y durabilidad.

Informes

El origen de la actuación se remonta a julio de 2021, cuando Aqualia, empresa concesionaria del servicio de aguas, presentó un informe sobre el estado estructural de la instalación en el que advertía de la necesidad de acometer refuerzos para asegurar su correcto funcionamiento. A partir de ese informe, la CHC realizó un estudio geotécnico y una modelización del terreno para determinar las actuaciones más adecuadas.

El análisis de distintas alternativas llevó a descartar la reparación mediante refuerzos como solución definitiva y a optar por la sustitución completa de la infraestructura. El nuevo depósito se levantará en la misma ubicación que el actual.

Los depósitos reguladores del abastecimiento de Llanera fueron declarados de Interés General del Estado por la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Las obras de mejora del abastecimiento al concejo finalizaron en octubre de 2010 y fueron recibidas en julio de 2011. Posteriormente, en 2014, la Confederación y el Ayuntamiento de Llanera suscribieron un convenio por el que el Consistorio asumió la explotación integral, el mantenimiento y la conservación de estas infraestructuras, mientras que la titularidad de las instalaciones continúa correspondiendo al Estado.

La actuación que ahora impulsa la Confederación se centra específicamente en corregir las deficiencias estructurales del depósito, diferenciándose de las tareas ordinarias de mantenimiento y conservación que corresponden al Ayuntamiento.

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El proyecto se encuentra actualmente en periodo de información pública. El plazo para presentar alegaciones finaliza el 7 de octubre. La documentación puede consultarse en la sede de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en Oviedo, y en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Llanera, además de en la página web del organismo.