Llanera abre el plazo para apuntarse a los campamentos de conciliación que se celebrarán durante el curso

El Ayuntamiento de Llanera abre este jueves el plazo de preinscripción para los campamentos del programa «Conciliando en Llanera», una iniciativa dirigida a facilitar la organización de las familias durante los días sin actividad escolar del curso 2026/2027. El programa, impulsado por la Concejalía de Infancia, está dirigido a menores de entre 3 y 16 años, tendrá carácter gratuito y contará con plazas limitadas.

Las preinscripciones deberán realizarse de forma telemática y para todos los periodos ofertados hasta el próximo día 30, a las 12.00 horas. Las familias interesadas pueden consultar los requisitos y el procedimiento en la página habilitada por el Ayuntamiento para el programa.

El servicio permitirá a los menores disponer de actividades durante distintos periodos vacacionales y jornadas no lectivas a lo largo del curso, mientras sus padres o tutores cuentan con una alternativa de atención compatible con sus horarios laborales. El horario ordinario será de 09.00 a 14.00 horas, aunque las familias podrán ampliar la cobertura mediante un servicio de acogida temprana desde las 07.30 horas y de recogida tardía hasta las 17.30 horas.

Puentes y vacaciones

El calendario previsto comienza con el puente de Todos los Santos, que incluirá los días 30 de octubre y 3 y 4 de noviembre. El programa continuará durante las vacaciones de Navidad, con actividades los días 23, 28, 29 y 30 de diciembre y 4, 5, 7 y 8 de enero.

También se han previsto campamentos durante el Carnaval, los días 8 y 9 de febrero, y durante Semana Santa, los días 22, 23 y 24 de marzo. A estos periodos se suman otras jornadas no lectivas: el Día del Maestro, el 16 de abril; el puente de mayo, los días 30 de abril y 3 de mayo; y San Isidro, el 17 de mayo.

El programa busca así cubrir buena parte de los días en los que los centros educativos permanecen cerrados, pero las jornadas laborales de las familias continúan. La posibilidad de ampliar el horario hasta las 17.30 horas pretende además adaptarse a diferentes necesidades de organización, especialmente en aquellas familias cuyos horarios de trabajo no coinciden con la jornada escolar.

La iniciativa se dirige a niños y adolescentes de 3 a 16 años y combina la atención durante las jornadas no lectivas con actividades de ocio. Las plazas serán limitadas, por lo que el Ayuntamiento recomienda a las familias realizar la preinscripción dentro del plazo establecido.

El programa «Conciliando en Llanera» se integra en las medidas municipales destinadas a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, ofreciendo un recurso gratuito durante los principales periodos no lectivos del calendario escolar. La propuesta permitirá mantener una oferta de actividades para los menores también durante esos días en los que no hay clase.

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Toda la información sobre el programa, los requisitos y el procedimiento de preinscripción está disponible en www.llanera.es/conciliando.