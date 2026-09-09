Satisfacción en Llanera por el "regreso" del Boombastic: "Nos consolida como un referente nacional"

El regreso del Boombastic a Llanera ha sido recibido con amplia satisfacción en el Ayuntamiento, después de que el festival se despidiera este verano de La Morgal con un anunciado «Last Dance». La organización ha dado ahora marcha atrás y ha confirmado su vuelta los días 15, 16 y 17 de julio de 2027, con un formato ampliado a diez escenarios y una capacidad que podrá alcanzar los 100.000 asistentes diarios. Para el concejal de Festejos, José Antonio González, la decisión supone "un reconocimiento" a un municipio que durante cuatro ediciones acogió a miles de jóvenes y que llegó a registrar más de 140.000 asistentes en tres días, con un impacto económico estimado en unos diez millones de euros.

«Como concejal de Festejos, estoy encantado con la noticia de la celebración del Boombastic en 2027», señala González. El edil considera que el regreso de un festival «de esta magnitud», que durante estos años «ha llenado Llanera de energía» y ha mantenido, según destaca, un comportamiento ejemplar, supone «un orgullo» para el concejo y lo consolida «como un referente indiscutible en el mapa nacional de grandes eventos».

El Boombastic se convirtió desde su llegada a La Morgal en 2022 en una de las principales citas musicales del verano asturiano. Por Llanera pasaron durante sus cuatro ediciones artistas de primera fila como como Bizarrap, Nathy Peluso, Nicki Nicole o C. Tangana, mientras miles de asistentes se alojaban en el concejo durante los días del festival.

Retorno económico

González subraya, precisamente, la repercusión económica de la cita. «Es una gran noticia no solo en lo cultural, sino también en lo económico, impulsando nuestra hostelería, el comercio local y la actividad de todo el municipio», afirma. El Ayuntamiento confía en que el nuevo formato, con una previsión de público todavía mayor, permita incrementar ese retorno para los negocios de Llanera.

El crecimiento del festival también obliga, según el responsable municipal, a extremar la coordinación. «Desde el área de Festejos trabajaremos estrechamente con la organización para maximizar este beneficio en nuestro concejo y, al mismo tiempo, minimizar cualquier posible molestia para nuestros vecinos y vecinas», explica.

El anuncio supone un cambio de rumbo respecto a la última edición que ha sorprendido a muchos. El pasado mes de julio, Boombastic celebró en La Morgal su “Last Dance”, que se presentó como la despedida de Asturias después de cuatro años. La organización había planteado entonces continuar su expansión fuera de España, una decisión que finalmente no impedirá que el festival mantenga su sede asturiana.

La próxima edición llegará acompañada de la expansión internacional de la marca. Los primeros 10.000 abonos para Llanera se pondrán a la venta el 15 de septiembre, desde diez euros por día, mientras Boombastic prepara su presencia en Miami y la presentación en Buenos Aires de su futuro festival en Argentina, previsto para octubre de 2027.

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Entretanto, el Ayuntamiento aplaude esta decisión a la espera de que el "regreso" por todo lo alto vuelva a ser un éxito de público y de beneficio para el municipio, con los locales hosteleros y las tiendas llenas a rebosar durante varios días.