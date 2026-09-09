Soto de Llanera despide sus fiestas con misa y reparto del bollo a los socios

Soto de Llanera puso este martes el punto final a sus fiestas después de varios días de celebraciones que han contado con una amplia respuesta vecinal. La última jornada tuvo como principales protagonistas la tradicional misa campestre y el reparto del bollo.

La misa de campaña congregó a numerosas personas en la zona de la carpa, donde los asistentes se dieron cita para participar en uno de los actos tradicionales con los que despiden sus fiestas. Tras la misa llegó el reparto del bollo, celebrado junto al hórreo, que volvió a reunir a numerosos vecinos.

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Las celebraciones de Soto de Llanera se cierran así con un balance positivo y una buena respuesta de público. La programación ha combinado durante estos días actividades gastronómicas, deportivas, infantiles y musicales, además de actos multitudinarios, entre ellos la gran paellada del domingo, que repartió 175 raciones.