Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Soto de Llanera despide sus fiestas con misa y reparto del bollo a los socios

Las celebraciones han congregado a numeroso público en los últimos días

Un momento de la misa celebrada en Soto de Llanera

Un momento de la misa celebrada en Soto de Llanera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luján Palacios

Luján Palacios

Soto de Llanera

Soto de Llanera puso este martes el punto final a sus fiestas después de varios días de celebraciones que han contado con una amplia respuesta vecinal. La última jornada tuvo como principales protagonistas la tradicional misa campestre y el reparto del bollo.

La misa de campaña congregó a numerosas personas en la zona de la carpa, donde los asistentes se dieron cita para participar en uno de los actos tradicionales con los que despiden sus fiestas. Tras la misa llegó el reparto del bollo, celebrado junto al hórreo, que volvió a reunir a numerosos vecinos.

Noticias relacionadas

Las celebraciones de Soto de Llanera se cierran así con un balance positivo y una buena respuesta de público. La programación ha combinado durante estos días actividades gastronómicas, deportivas, infantiles y musicales, además de actos multitudinarios, entre ellos la gran paellada del domingo, que repartió 175 raciones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
  2. Un vecino de Llanera denuncia que el Ayuntamiento le ha 'desahuciado' de sus fincas
  3. El Ayuntamiento autoriza al único taxi adaptado que presta servicio en Llanera a usar todas las paradas disponibles en el concejo
  4. «Nevada», yegua estrella en Llanera, pare un potro que se llamará «Pelayo» en homenaje a Asturias
  5. Soto de Llanera se moviliza por la pequeña Carlota: Más de 200 personas participan en la marcha solidaria para recaudar fondos
  6. Lugo de Llanera estrena zona vallada para la colonia felina: 'Ahora los gatos tienen un espacio seguro
  7. Llanera aprueba una moción urgente del PSOE de apoyo a Ceuta con la abstención de IU y el rechazo de PP y Vox
  8. Piquilla festiva en el Grand Prix de Lugo de Llanera: 'Venimos a pasarlo bien y reírnos

Soto de Llanera despide sus fiestas con misa y reparto del bollo a los socios

Soto de Llanera despide sus fiestas con misa y reparto del bollo a los socios

Bombazo en el Boombastic: el festival de música vuelve a Llanera y ya tiene fechas

El Principado avanza en la reparación del firme de la carretera de Pruvia: así se ve ya la calzada reasfaltada

El Principado avanza en la reparación del firme de la carretera de Pruvia: así se ve ya la calzada reasfaltada

El Ayuntamiento de Llanera ultima las obras del nuevo Espacio Joven de Lugo

El Ayuntamiento de Llanera ultima las obras del nuevo Espacio Joven de Lugo

Llanera sin Barreras celebra una excursión y jornada de convivencia

Llanera sin Barreras celebra una excursión y jornada de convivencia

Soto de Llanera pone la paella para 175 personas

Soto de Llanera pone la paella para 175 personas

Llanera celebra un torneo de baloncesto en silla de ruedas

Llanera celebra un torneo de baloncesto en silla de ruedas

Soto de Llanera se moviliza por la pequeña Carlota: Más de 200 personas participan en la marcha solidaria para recaudar fondos

Soto de Llanera se moviliza por la pequeña Carlota: Más de 200 personas participan en la marcha solidaria para recaudar fondos
Tracking Pixel Contents