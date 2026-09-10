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Llanera Sin Barreras celebra una nueva edición de su desfile de moda inclusivo: el día 19 y con entrada libre

La actividad tendrá lugar en el espacio escénico Plaza de la Habana

El desfile en una edición anterior

El desfile en una edición anterior

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Luján Palacios

Luján Palacios

Posada de Llanera

La moda vuelve a convertirse en un espacio para la inclusión. La Plaza de la Habana acogerá el próximo sábado 19 de septiembre, a las 18.30 horas, el VII Desfile de Moda por la Inclusión de personas con y sin diversidad funcional, organizado por Llanera Sin Barreras.

El pase de modelos, que alcanza este año su séptima edición, pretende utilizar la moda como altavoz de igualdad e inclusión, al tiempo que ofrece un escaparate a los comercios participantes.

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La cita se celebrará en el espacio escénico de La Plaza de la Habana y tendrá entrada libre. Con esta actividad, Llanera Sin Barreras vuelve a reivindicar la necesidad de generar espacios en los que las personas con diversidad funcional puedan participar en igualdad de condiciones y disfrutar de propuestas abiertas a toda la sociedad.

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