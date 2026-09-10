Llanera invita a los niños del concejo a disfrutar de un conocido centro de ocio de Oviedo
La actividad contará con servicio de autobús gratuito para las familias inscritas
La Concejalía de Infancia del Ayuntamiento de Llanera ha programado para el próximo sábado 26 de septiembre una nueva actividad del programa «Mini K’DMS N...Llanera», que en esta ocasión trasladará a los participantes hasta el centro de ocio ovetense Funlab.
La actividad está dirigida a los niños del concejo y contará con servicio de autobús gratuito para las familias inscritas, con salidas desde Lugo y Posada. Desde Lugo, el autocar partirá a las 9.30 horas de las inmediaciones de la Casa Municipal de Cultura y el regreso está previsto a las 13.30 horas. En Posada, la salida será a las 9.45 horas desde la marquesina del IES de Llanera, con regreso previsto a las 13.15 horas.
Las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo día 16 a las 12.00 horas, a través del formulario habilitado por el Ayuntamiento.
La propuesta se suma al calendario de actividades infantiles organizado por el Consistorio de Llanera para ofrecer alternativas de ocio durante los fines de semana y facilitar la participación de las familias del concejo.
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