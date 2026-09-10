Las pomaradas de Llanera, en riesgo por el calor: jornadas de más de 37 grados y las escasas precipitaciones harán que se adelante la cosecha

37,7 grados en una pomarada de Llanera. Es la temperatura más alta registrada en los ocho años de mediciones de Finca Gallinal, una de las mayores explotaciones de manzana de sidra del centro de Asturias que tiene varias fincas plantadas en el concejo llanerense. Se alcanzó el pasado 24 de junio, cuando los árboles estaban formando las primeras manzanas, y resume las condiciones a las que se ha enfrentado este año el cultivo en el municipio. El calor, unido a la falta de lluvia, amenaza ahora la recta final de una cosecha que podría adelantarse una semana.

La explotación, situada entre Llanera y Gijón, cuenta con 40 hectáreas, 30 de ellas plantadas de manzanos, y está integrada en la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias. Cuatro estaciones meteorológicas llevan ocho años registrando temperatura, precipitaciones, humedad de la hoja y viento en la finca. Los datos permiten comparar la evolución del cultivo y medir el carácter excepcional de este año.

En 2026 se han contabilizado ya once días con temperaturas superiores a los 30 grados, frente a los dos registrados tanto en 2025 como en 2024. Tres de esas jornadas se produjeron en mayo y cinco en junio, precisamente durante una fase especialmente sensible para el desarrollo de la fruta. Junio fue el segundo mes más cálido de la serie de Finca Gallinal y julio y agosto fueron los más cálidos registrados, con temperaturas medias un 11, un 11 y un 4 por ciento superiores a la media, respectivamente.

Sin agua

El calor ha tenido además el contrapunto de la escasez de agua. Entre junio y agosto solo cayeron 87 litros, prácticamente la mitad de la media de esos tres meses en los ocho años de registros. El periodo sitúa a 2026, junto con 2025, como el año más seco de la serie.

El cultivo ya había comenzado además el año con otro condicionante. Por tercer invierno consecutivo no se alcanzaron las 800 horas de frío necesarias para completar la dormancia del manzano: en Finca Gallinal se contabilizaron 637. La primavera arrancó después con temperaturas suaves y buenas lluvias en mayo, unas condiciones que favorecieron la actividad de los polinizadores y el cuajado de la flor. El cambio llegó en la segunda mitad del mes, con el inicio de los episodios de calor.

«La intuición y las sensaciones son buenas compañeras, pero es el dato el que nos muestra la situación real», explica Daniel Exner, gerente de Finca Gallinal. La explotación utiliza esos registros para conocer las condiciones de la plantación en cada fase del cultivo y ajustar las actuaciones necesarias.

El calor también ha favorecido la presencia de carpocapsa o gusano de la manzana, una plaga cuya incidencia podría superar el 50 por ciento en algunas variedades y zonas. En la finca se controla semanalmente su evolución y se han realizado hasta ocho tratamientos en algunas áreas. «Los daños serán menores, pero existen», señala José Andrés Costales, encargado de la explotación.

Ahora todas las miradas están puestas en la maduración. La cosecha podría adelantarse alrededor de una semana, aunque la fecha definitiva dependerá del estado de la fruta. Finca Gallinal comprobará la madurez mediante el test de Lugol y ya tiene preparado el operativo para comenzar la recogida el 21 de septiembre si fuese necesario.

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La explotación cultiva 45 variedades de manzana de sidra y sus 30 hectáreas plantadas convierten a esta pomarada situada en el entorno de Llanera en un buen observatorio de la evolución del cultivo.