Marino González, promotor del festival: "El Boombastic se queda para siempre en Llanera y el del año que viene será el mayor de su historia"

Marino González Rozas es empresario, promotor musical y productor de eventos con más de veinte años de trayectoria en la industria del entretenimiento en España. A lo largo de su carrera ha participado en la organización de conciertos, festivales y giras de artistas nacionales e internacionales como Bad Bunny, Maná, Dani Martín, Pablo Alborán y Leiva, entre otros. Organizador del Boombastic, tras anunciar este verano que la edición de 2026 sería el «último baile» en Llanera, ha dado marcha atrás y ha anunciado el regreso del festival a La Morgal los días 15, 16 y 17 de julio de 2027. Será con mayor presencia de electrónica y música urbana, nuevas zonas de ocio y una política de precios con los primeros abonos desde diez euros al día. González Rozas explica las razones del regreso y los planes para esta nueva etapa.

-Después de anunciar que el de este verano iba a ser el último Boombastic en Llanera, ¿qué ha cambiado para que el festival siga?

-Durante el Boombastic de este año estrenamos un formato nuevo y vimos que había funcionado muchísimo. Incorporamos más electrónica, más música urbana y la combinamos con el pop y el reguetón. Además, planteamos el festival más como una experiencia, con más escenarios y más posibilidades para que la gente pudiera moverse por el recinto. El resultado fue muy bueno. Ya durante el festival pensamos: «Qué pena no haber tenido este formato antes». Hasta entonces nos dirigíamos fundamentalmente a dos escenarios y, a partir de ahí, vimos que había posibilidades de hacer algo diferente. Después, empezó a llegarnos una petición constante para que no nos fuéramos. A través de las redes sociales, por la calle y en el día a día, la gente nos pedía que continuáramos. También recibimos esa petición por parte del Principado y del Ayuntamiento. Finalmente, ante tantas solicitudes, decidimos quedarnos.

-¿La intención inicial sí era realmente marcharse?

-Sí. Nosotros ya estábamos preparando nuestros proyectos internacionales en Miami y Argentina. De hecho, ahora en octubre viajaremos a Argentina para presentar el festival en Buenos Aires y el 19 de octubre celebraremos en Miami el «Opening Show» de los Billboard, con un minifestival Boombastic. Estábamos focalizados en esa expansión internacional y en dejar España durante un tiempo. Ahora mismo, hay una situación de saturación, con muchísimos festivales, y nuestra idea inicial era marcharnos uno o dos años, explorar otros mercados y dejar descansar España un tiempo. Pero sobre la marcha se nos ocurrió este nuevo modelo de festival. Pensamos que podía tener sentido hacer algo con un precio accesible para todo el mundo y con una dimensión mucho mayor, y eso nos hizo cambiar de planes. Un poco por sorpresa, entre todo el equipo dijimos: "Venga, pues nos quedamos». Y decidimos hacerlo con un formato nuevo.

-¿Qué les hizo pensar que ese nuevo formato podía funcionar en Llanera?

-Estudiamos el recinto y vimos que La Morgal nos permitía hacer un festival muchísimo más grande. A partir de ahí, surgió también otra idea. Vimos que uno de los problemas que tienen actualmente los festivales en España, especialmente para la gente joven, son los precios. Nos preguntamos qué ocurriría si hacíamos un festival para todos los públicos, con una oferta que hiciera que nadie pudiera decir «no puedo ir». De ahí sale este nuevo modelo. vamos a poner los precios desde 10 euros al día. El 15 de este mes de septiembre saldrán los primeros 30.000 abonos: los 10.000 primeros tendrán un precio de 10 euros diarios y los 20.000 siguientes, de 15 euros al día. Esperamos agotar esos 30.000 primeros abonos en cuanto salgan a la venta.

-¿Confían en que ese modelo sea suficiente para convertir a Boombastic Asturias en el mayor festival de España?

-Creemos que puede ser un modelo muy exitoso. Nuestra intención es colocar a Boombastic Asturias como el festival más grande de España, con capacidad para alcanzar las 100.000 personas. Queremos superar los 75.000 asistentes que suelen manejar festivales como Primavera Sound o Mad Cool. Pero para conseguirlo teníamos claro que había que quedarse en Asturias haciendo algo muy grande y, sobre todo, haciendo algo diferente.

-¿Han mantenido conversaciones con el Principado y con el Ayuntamiento de Llanera durante este proceso?

-Nuestra relación con el Principado y con el Ayuntamiento siempre ha sido muy fluida. Siempre han estado para sumar, por el bien de Boombastic y, sobre todo, por el bien de Asturias, porque todos vamos en la misma línea. El apoyo ha sido total y la satisfacción y la felicidad por parte de las instituciones por que nos quedáramos también ha sido total. Estamos todos muy contentos.

-La Morgal seguirá siendo la sede. ¿En ningún momento se plantearon trasladar el festival?

-No. Siempre hemos tenido claro que La Morgal es el lugar para Boombastic Asturias. Tenemos estudiado cómo aumentar el aforo hasta esas 100.000 personas y en el caso del camping, la idea es duplicarlo, ocupando una parte más del aeródromo. Es una ampliación que ya tenemos estudiada y que mantiene el mismo planteamiento.

-¿Qué cambios encontrará el público en esta nueva edición?

-Va a haber más experiencias y mucha más variedad musical. Pasaremos a diez escenarios. Este año teníamos un gran escenario principal y dos carpas pequeñas de electrónica. En 2027 tendremos dos grandes escenarios principales y dos grandes escenarios de electrónica, además de apostar todavía más por la música urbana.También habrá más zonas experienciales. Vamos a montar una parte ferial con atracciones e, incluso, tendremos un circo dentro del festival. La duración será la misma, tres días.

-¿Pueden adelantar algo del cartel?

-De momento, ya está anunciada Lorna y en los próximos días anunciaremos más artistas. Lo que sí puedo decir es que el cartel que viene probablemente sea el más grande que hemos hecho en Boombastic en cuanto a la calidad de los artistas. Serán alrededor de cien, como todos los años, pero la calidad del cartel será superior. Además, la inversión en artistas será la mayor de toda la historia de Boombastic.

-¿Han calculado ya el impacto económico que esperan generar en Llanera?

-Esperamos alcanzar cerca de 30 millones de euros de impacto económico en la próxima edición. Este año estaríamos hablando de unos 16 millones, por lo que el crecimiento previsto es muy importante.

-¿Boombastic vuelve para quedarse o se trata solamente de una edición más?

-El regreso ya es estable. La idea es quedarnos definitivamente en Llanera, manteniendo este mismo formato.

-Después de aquel anuncio de despedida, ¿qué les diría ahora a quienes pensaron que Boombastic no volvería a Llanera?

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-Que se queden, que lo disfruten y que empiecen con Boombastic 2.0. Creo que lo van a disfrutar muchísimo más, si cabe.